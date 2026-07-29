O que se sabe sobre operação da PF que prendeu 12 traficantes no Rio

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Operação policial de grande porte na Zona Oeste do Rio resulta na prisão de 12 criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). Foram descobertas centrais clandestinas de estelionato, combustível e internet, além da apreensão de fuzis. Um líder do ‘Baralho do Crime’ da Bahia foi capturado, revelando profundas conexões da facção.

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Policiais civis e militares prenderam 12 criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), nesta quarta-feira, 29, durante uma operação conjunta realizada nas comunidades da Vila Aliança, Senador Camará e Jabour, na Zona Oeste do Rio. Durante as diligências, os agentes descobriram um esquema clandestino de abastecimento de combustível em automóveis, uma central utilizada na prática de crimes de estelionato e uma central ilegal de internet. Quatro fuzis também foram apreendidos.

Um dos capturados integra o Baralho do Crime, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia para mapear os criminosos mais procurados do estado. Trata-se de Humberto da Silva Santos Filho, conhecido como Humbertinho ou Betinho, apontado como uma das lideranças do TCP e identificado pela carta Sete de Copas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações revelaram conexões entre integrantes da facção que atuam no Rio de Janeiro e na Bahia. Informações de inteligência também apontam que a região das comunidades vinha sendo usada como esconderijo de suspeitos de participação no assassinato do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos.

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Dentro da central de estelionato descoberta pelos agentes, criminosos se passavam por funcionários de um banco federal para obter dados financeiros das vítimas e acessar seus cartões de crédito. Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o estado do Rio registrou, em média, uma ocorrência de estelionato a cada quatro minutos no ano passado.

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Durante a operação, criminosos incendiaram barricadas nas estradas do Taquaral e dos Coqueiros e na Rua Coronel Tamarindo para tentar impedir o avanço das forças de segurança. Um ônibus da linha 737 (Santíssimo x Cascadura) chegou a ser utilizado como barricada, e seis linhas municipais tiveram os itinerários alterados por questões de segurança. Houve registros de confrontos, mas, até a última atualização da ocorrência, não havia informações sobre feridos.

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