O que se sabe sobre operação da PF que prendeu 12 traficantes no Rio
Policiais também localizaram uma central de golpes telefônicos e um esquema clandestino de abastecimento de combustível
Policiais civis e militares prenderam 12 criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), nesta quarta-feira, 29, durante uma operação conjunta realizada nas comunidades da Vila Aliança, Senador Camará e Jabour, na Zona Oeste do Rio. Durante as diligências, os agentes descobriram um esquema clandestino de abastecimento de combustível em automóveis, uma central utilizada na prática de crimes de estelionato e uma central ilegal de internet. Quatro fuzis também foram apreendidos.
Um dos capturados integra o Baralho do Crime, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia para mapear os criminosos mais procurados do estado. Trata-se de Humberto da Silva Santos Filho, conhecido como Humbertinho ou Betinho, apontado como uma das lideranças do TCP e identificado pela carta Sete de Copas.
Segundo a Polícia Civil, as investigações revelaram conexões entre integrantes da facção que atuam no Rio de Janeiro e na Bahia. Informações de inteligência também apontam que a região das comunidades vinha sendo usada como esconderijo de suspeitos de participação no assassinato do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos.
Dentro da central de estelionato descoberta pelos agentes, criminosos se passavam por funcionários de um banco federal para obter dados financeiros das vítimas e acessar seus cartões de crédito. Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o estado do Rio registrou, em média, uma ocorrência de estelionato a cada quatro minutos no ano passado.
Durante a operação, criminosos incendiaram barricadas nas estradas do Taquaral e dos Coqueiros e na Rua Coronel Tamarindo para tentar impedir o avanço das forças de segurança. Um ônibus da linha 737 (Santíssimo x Cascadura) chegou a ser utilizado como barricada, e seis linhas municipais tiveram os itinerários alterados por questões de segurança. Houve registros de confrontos, mas, até a última atualização da ocorrência, não havia informações sobre feridos.