Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

O que se sabe sobre operação da PF que prendeu 12 traficantes no Rio

Policiais também localizaram uma central de golpes telefônicos e um esquema clandestino de abastecimento de combustível

Por Gustavo Villela 29 jul 2026, 16h16 | Atualizado em 29 jul 2026, 16h50
Chamas intensas e fumaça escura em uma rua, com um homem de costas à esquerda e um estabelecimento HORTIFRUTI com portas fechadas à direita
Durante a operação, criminosos atearam fogo em barricadas para impedir a passagem dos agentes. (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
O que se sabe sobre operação da PF que prendeu 12 traficantes no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Policiais civis e militares prenderam 12 criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), nesta quarta-feira, 29, durante uma operação conjunta realizada nas comunidades da Vila Aliança, Senador Camará e Jabour, na Zona Oeste do Rio. Durante as diligências, os agentes descobriram um esquema clandestino de abastecimento de combustível em automóveis, uma central utilizada na prática de crimes de estelionato e uma central ilegal de internet. Quatro fuzis também foram apreendidos.

Um dos capturados integra o Baralho do Crime, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia para mapear os criminosos mais procurados do estado. Trata-se de Humberto da Silva Santos Filho, conhecido como Humbertinho ou Betinho, apontado como uma das lideranças do TCP e identificado pela carta Sete de Copas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações revelaram conexões entre integrantes da facção que atuam no Rio de Janeiro e na Bahia. Informações de inteligência também apontam que a região das comunidades vinha sendo usada como esconderijo de suspeitos de participação no assassinato do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos.

Siga
Continua após a publicidade

Dentro da central de estelionato descoberta pelos agentes, criminosos se passavam por funcionários de um banco federal para obter dados financeiros das vítimas e acessar seus cartões de crédito. Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o estado do Rio registrou, em média, uma ocorrência de estelionato a cada quatro minutos no ano passado.

Continua após a publicidade

Durante a operação, criminosos incendiaram barricadas nas estradas do Taquaral e dos Coqueiros e na Rua Coronel Tamarindo para tentar impedir o avanço das forças de segurança. Um ônibus da linha 737 (Santíssimo x Cascadura) chegou a ser utilizado como barricada, e seis linhas municipais tiveram os itinerários alterados por questões de segurança. Houve registros de confrontos, mas, até a última atualização da ocorrência, não havia informações sobre feridos.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Biocombustível
Crime Organizado
estelionato
operação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).