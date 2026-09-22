O que se sabe sobre a situação do helicóptero que caiu e matou o cantor Rick

Os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foram encontrados na Serra de Santa Catarina nesta terça-feira, 22. A aeronave, de matrícula PP-MGR, havia decolado na noite de segunda-feira de Porto Belo com destino a São Joaquim e foi localizada após ficar desaparecida durante o trajeto. Rick e os demais ocupantes morreram no acidente.

Segundo cadastro Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero que transportava o cantor Rick não tinha autorização para operar táxi aéreo ou voos comerciais. A aeronave, um Bell Helicopter 430 de matrícula PP-MGR, fabricada em 2001 2001, havia sido adquirida pela JTA Empreendimentos e Urbanismo em abril desse ano.

Apesar dessas restrições, a aeronave constava em “situação normal” no registro da Anac e tinha Certificado de Aeronavegabilidade (CA) padrão válido até 11 de agosto de 2027. O helicóptero também estava autorizado a realizar voos noturnos.

A situação cadastral, no entanto, não determina as condições do helicóptero no momento do acidente nem esclarece as causas da queda. Essas circunstâncias serão apuradas durante a investigação, que deverá considerar fatores como as condições da aeronave, da operação, da tripulação e do ambiente no momento do voo.