O que se sabe sobre a cratera aberta na Rua das Laranjeiras

Uma cratera abriu entre o Hospital de Cardiologia e a unidade do colégio Eliezer Max, na Rua das Laranjeiras, a principal via do bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira, 25. Duas das faixas, uma no sentido Catete e uma no sentido Cosme Velho, permanecem interditadas ainda nesta sexta, 26.

Segundo a Águas do Rio, equipes estão fazendo reparos na rede de esgoto e, como há interferência elétrica no local, a Light foi acionada para apoiar a manutenção, que seguirá ao longo do fim de semana.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), agentes de trânsito atuam para direcionar o trânsito na região, que será liberada após a conclusão dos reparos pela Águas do Rio.