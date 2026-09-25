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O que se sabe sobre a cratera aberta na Rua das Laranjeiras

Duas faixas foram interditadas enquanto reparos continuarão durante o fim de semana

Por Gustavo Villela 25 set 2026, 16h56
Trabalhadores da construção civil, usando capacetes e uniformes, operam uma escavadeira amarela em uma rua com asfalto removido, cercada por tapumes de madeira. Um carro branco e um táxi amarelo estão visíveis ao fundo, com árvores e prédios.
Equipe da Águas do Rio trabalha para reparar o local (Jurandir Ferreira/TV Globo)
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Uma cratera abriu entre o Hospital de Cardiologia e a unidade do colégio Eliezer Max, na Rua das Laranjeiras, a principal via do bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira, 25. Duas das faixas, uma no sentido Catete e uma no sentido Cosme Velho, permanecem interditadas ainda nesta sexta, 26.

Segundo a Águas do Rio, equipes estão fazendo reparos na rede de esgoto e, como há interferência elétrica no local, a Light foi acionada para apoiar a manutenção, que seguirá ao longo do fim de semana.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), agentes de trânsito atuam para direcionar o trânsito na região, que será liberada após a conclusão dos reparos pela Águas do Rio.

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