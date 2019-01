O que se sabe até agora sobre o desastre em Brumadinho

zoom_out_map 1 /40 Carro fica destruído em meio à lama um dia depois do rompimento da barragem de uma mina de ferro pertencente da mineradora Vale, em Brumadinho - 26/01/2019 (Douglas Magno/AFP)

Pessoas choram enquanto esperam informações sobre seus familiares em frente ao Centro de Comando da Crise, organizado pelo governo do estado em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

Voluntário carrega doações para pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Adriano Machado/Reuters)

Mulher recebe atendimento médico depois que uma barragem de propriedade da mineradora Vale rompeu em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Adriano Machado/Reuters)

Homem caminha sobre os escombros de uma casa na comunidade do Parque da Cachoeira, um dia após o colapso de uma barragem pertencente à mineradora Vale perto da cidade de Brumadinho (MG) - 26/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

Cachorro caminha sobre lama na comunidade do Parque da Cachoeira, um dia após o colapso de uma barragem pertencente à mineradora Vale perto da cidade de Brumadinho (MG) - 26/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

Cachorro coberto de lama é visto na comunidade do Parque da Cachoeira, um dia após o colapso de uma barragem pertencente à mineradora Vale perto da cidade de Brumadinho (MG) - 26/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

Homem ergue um frango coberto de lama na região afetada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Adriano Machado/Reuters)

Homem aponta para a lama que invadiu a casa de sua família perto de Brumadinho, após rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão pertencente à Vale - 26/01/2019 (Leo Correa/AP)

Antena parabólica é vista sobre a lama após uma barragem pertencente à mineradora Vale romper e despejar toneladas de resíduos tóxicos em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Adriano Machado/Reuters)

Homem caminha sobre os escombros de sua casa que foi destruída após o rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Leo Correa/AP)

Bombeiros carregam o corpo de uma vítima retirada da lama um dia após o colapso da barragem de uma mina de minério de ferro pertencente à Vale, em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Douglas Magno/AFP)

Vista aérea da região afetada pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Andre Penner/AP)

Casa fica soterrada em meio a lama após rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Andre Penner/AP)

Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) - 26/01/2019 (Isaac Nóbrega/PR)

Veículo fica soterrado após rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Washington Alves/Reuters)

Pessoas observam o mar de lama após o rompimento de uma barragem na mina de ferro do Feijão, em Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Rodney Costa/DPA/Getty Images)

Trecho de uma ponte desmorona em decorrência das inundações provocadas pelo colapso de uma barragem da Vale perto de Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Bruno Correia/Nitro/AP)

Trecho de uma ponte desmorona em decorrência das inundações provocadas pelo colapso de uma barragem da Vale perto de Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Douglas Magno/AFP)

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros realizam buscas em área atingida por rejeitos após rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais - 25/01/2019 (Douglas Magno/AFP)

Vista aérea mostra a massa de lama que invadiu um estrada após o rompimento de uma barragem da Vale perto de Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Bruno Correia/Nitro/AP)

Cachorro é coberto de lama é resgatado após o rompimento de uma barragem na mina de ferro do Feijão, em Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Rodney Costa/DPA/Getty Images)

Vaca fica presa na massa de lama após a ruptura de uma barragem na mina de ferro do Feijão, em Brumadinho (MG) - 25/01/2019 (Rodney Costa/DPA/Getty Images)

Rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Leo Drumond/NITRO/.)

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros realizam buscas em área atingida por rejeitos após rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais - 25/01/2019 (Washington Alves/Reuters)

Vista aérea de local destruído por rejeitos após o rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais - 25/01/2019 (Moisés Silva/O Tempo/Estadão Conteúdo)

Rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Leo Drumond/NITRO/.)

Vista aérea da barragem propriedade da mineradora brasileira Vale SA que se rompeu, em Brumadinho, Minas Gerais - 25/01/2019 (Washington Alves/Reuters)

Vista aérea do rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Douglas Magno/AFP)

Rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Nereu JR/NITRO/.)

Helicóptero sobrevoa área de rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Washington Alves/Reuters)

Área atingida por rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Washington Alves/Reuters)

Helicóptero sobrevoa área de rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - 25/01/2019 (Uarlen Valerio/O Tempo/Folhapress)

Barragem da mineradora Vale rompe em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte, Minas Gerais - 25/01/2019 (Ualren Valerio/O Tempo/Folhapress)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Reprodução/TV Globo)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Reprodução/TV Globo)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Foto/Reprodução)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Corpo de Bombeiros MG/Divulgação)

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG) (Foto/Reprodução)

O rompimento de uma barragem de rejeitos minerais da Vale na cidade de Brumadinho (MG), região metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira, 25, soterrou na lama uma comunidade e parte da área da empresa, destruiu casas e deixou ao menos 200 pessoas desaparecidas, segundo estimativa dos Bombeiros de Minas Gerais.

Veja o que se sabe até o momento sobre o desastre:

– Construída em 1976, a Barragem I do Córrego Feijão ficava na Mina Feijão e tinha área de 258.605 metros quadrados e capacidade para 12,7 milhões de metros cúbicos. A estrutura armazenava rejeitos de minério de ferro e ficava localizada na região de um afluente do rio Paraopebas, que integra a bacia do rio São Francisco. Desde 2014 a barragem não recebia rejeitos;

– A barragem de Brumadinho está classificada pela Agência Nacional de Mineração (AMN) como uma estrutura de “baixo risco” em relação à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura. Por outro lado, segundo informações do Cadastro Anual de Barragens, o dano potencial que seu rompimento poderia causar é classificado como alto.

– Informações preliminares da Vale dizem que os rejeitos atingiram a área administrativa da empresa no local e parte da comunidade Vila Ferteco. Nove pessoas foram retiradas com vida da lama com rejeitos de minério de ferro e outras 100 que estavam ilhadas foram socorridas. A mineradora informou ao governo estadual que havia 427 pessoas na Mina Feijão, das quais 279 foram resgatadas com vida. Ainda há cerca de 150 funcionários da empresa desaparecidos, cujos nomes foram pedidos à Vale pelos bombeiros.

– Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, disse que a mineradora não sabe quantos funcionários estão soterrados;

– O Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, é a unidade de referência para os atendimentos a sobreviventes, conforme plano de contingência para múltiplas vítimas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).

– O governo do presidente Jair Bolsonaro e a gestão do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, instalaram gabinetes de crise para gerenciar os desdobramentos do desastre e o atendimento às vítimas. Três ministros vão ao local do desastre e o presidente deve ir a Brumadinho na manhã deste sábado, 26;

– Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Minas Gerais atuam no local do rompimento da barragem. O governo mineiro afirma que “dezenas de helicópteros do aparato estadual e de outros órgãos participam das buscas por sobreviventes. O posto de comando foi montado em uma faculdade de Brumadinho e será mantido pelos próximos dias”;

– O volume de rejeitos represados pela barragem era de 1 milhão de metros cúbicos; a barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em novembro de 2015, tinha 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos;

– A prefeitura de Brumadinho e as de cidades da região, como Betim, Pará de Minas, Mário Campos e Juatuba, orientaram a população a não se aproximar do leito do rio Paraopebas, que pode subir repentinamente com o volume de rejeitos;

– Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), a barragem da Usina Hidrelétrica Retiro de Baixo, a 220 quilômetros do local do desastre, deve conter os rejeitos e impedir que eles percorram o rio Paraopebas até o São Francisco. A onda de rejeitos deve atingir a usina em dois dias, conforme estimativa da ANA.

– Por precaução, o Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, que fica em Brumadinho, evacuou os visitantes após o rompimento da Barragem I do Córrego Feijão.