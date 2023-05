O que pensava Rita Lee sobre a morte

Convivendo desde 2021 com um câncer no pulmão, a cantora Rita Lee tinha leituras sobre a morte. Em sua biografia, atencipou o que imaginou ser o cenário no dia de sua morte:

“Quando morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Fãs, esses sinceros, empunharão meus discos e entoarão ‘Ovelha Negra’, as TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória. Nas redes virtuais, alguns dirão: ‘Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk’.”.

A cantora morreu na madrugada desta segunda-feira, 09.