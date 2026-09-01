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Brasil

O que move os eleitores de Lula ou Flávio Bolsonaro, segundo a Real Time Big Data

Apoiadores do presidente mostram mais identificação com o petista, enquanto eleitorado de Flávio é motivado por alianças e rejeição aos adversários

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h53 | Atualizado em 1 set 2026, 11h52
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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O que move os eleitores de Lula ou Flávio Bolsonaro, segundo a Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa nacional Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 1º, aponta para um persistente impasse entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Ambos empatam tecnicamente no segundo turno; na primeira rodada, o presidente lidera com 38% das intenções de voto contra 30% do senador.

Além das intenções de voto, a pesquisa questionou os entrevistados sobre as principais razões de cada eleitor para escolher um ou outro candidato. Os resultados sugerem uma notável divergência entre as motivações: o eleitorado de Lula é mais movido pela identificação com o petista, enquanto os apoiadores de Flávio têm como principais incentivos o endosso de líderes bolsonaristas e a rejeição aos oponentes.

Conforme o levantamento, cerca de um terço (35%) dos eleitores de Lula afirmam que sua principal motivação é gostar do candidato, enquanto um quinto (19%) dizem concordar com suas ideias — somando os grupos, observa-se que mais da metade do eleitorado petista (54%) tem a identificação com o presidente como principal razão para o voto.

O que motiva o eleitor a votar em Lula

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  • Gosto do candidato: 35%
  • Concordo com as ideias: 19%
  • Rejeito os adversários: 15%
  • Acredito ser o mais preparado: 13%
  • Identificação com seu partido ou grupo político: 9%
  • É o menos ruim entre as opções: 6%
  • Não sei: 2%
  • Apoio de uma liderança política em que confio: 1%

Em contraste, o grosso do eleitorado de Flávio Bolsonaro se divide em três grupos: um terço (33%) diz que votará com base em indicações de outras lideranças políticas, um quarto (25%) afirma que seu voto é movido pela rejeição aos adversários e outros 14% consideram o senador a opção “menos ruim” do cardápio.

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Em suma, mais de 80% dos eleitores de Flávio são movidos não por identificação direta com o “Zero Um”, mas pelo repúdio aos demais candidatos e pelo endosso de outras lideranças políticas. Apenas 16% dos entrevistados que declararam voto no senador o fazem por gostar dele ou concordar com suas ideias, segundo o levantamento.

O que motiva o eleitor a votar em Flávio Bolsonaro

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  • Apoio de uma liderança política em que confio: 33%
  • Rejeito os adversários: 25%
  • É o menos ruim entre as opções: 14%
  • Concordo com as ideias: 9%
  • Gosto do candidato: 7%
  • Acredito ser o mais preparado: 6%
  • Identificação com seu partido ou grupo político: 5%
  • Não sei: 1%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em todo o Brasil, por telefone, entre os dias 27 e 31 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03490/2026.

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