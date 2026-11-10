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O que motivou o embate judicial entre Erika Hilton e Ratinho

Troca de acusações e processos entre a deputada e o apresentador começaram após eleição na Câmara dos Deputados

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 14h48
Ratinho e Erika Hilton
Ratinho e Erika Hilton (./Reprodução)
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O que motivou o embate judicial entre Erika Hilton e Ratinho Priorize VEJA no Google

O embate judicial entre a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) e o apresentador Ratinho teve início em março deste ano, após a eleição da parlamentar para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Desde então, declarações públicas resultaram em acusações mútuas e ações na Justiça.

Como começaram os ataques entre os dois?

A disputa começou em março, após Erika Hilton ser eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O apresentador Ratinho criticou a decisão da Casa e afirmou que “nem mulher ela é”. A partir desse episódio, a deputada e o comunicador passaram a trocar ataques e a apresentar processos judiciais um contra o outro, culminando na queixa-crime protocolada por Ratinho no STF no mês passado.

Quais acusações motivaram a queixa-crime de Ratinho?

O apresentador acionou o STF por calúnia e difamação após declarações públicas da deputada. Erika Hilton afirmou que Ratinho “submetia pessoas à escravidão em suas fazendas no Paraná” e declarou haver um “escândalo envolvendo o seu filho e o crime de estupro de vulnerável”. As declarações levaram Ratinho a buscar a reparação criminal perante a Suprema Corte no mês passado.

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Como a deputada se defendeu das acusações do apresentador?

A defesa de Erika Hilton argumentou no STF que não houve ilicitude nas falas. Sobre o trabalho escravo, mencionou a condenação de Ratinho no TST a pagar 200.000 reais em dano moral coletivo por descumprir normas de saúde e segurança. Sobre a citação ao filho do apresentador, explicou ter se referido a uma possível omissão do governador do Paraná, Ratinho Jr., referente a denúncias de estupro contra um monitor de escola cívico-militar, invocando também imunidade parlamentar.

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