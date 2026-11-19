O conteúdo do PLP do ajuste fiscal. costurado pela equipe econômica do governo Lula, incomodou os investidores desde que saiu do papel na semana passada.

Atores do mercado financeiro classificaram o texto como raso e muitos deles consideram que as medidas propostas são insuficientes para o equilíbrio das contas públicas.

Apesar disso, o que mais irritou quem investe, de acordo com fontes ouvidas pelo Radar, é que a proposição representa um atestado de que o arcabouço fiscal não foi eficaz.