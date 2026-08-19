O que levou Danilo Gentili a ser condenado em processo contra Padre Júlio Lancelloti

O apresentador Danilo Gentili foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais ao Padre Júlio Lancelloti. A sentença foi definida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e diz respeito a uma série de publicações feitas por Gentili em suas redes sociais. De acordo com a corte, as postagens tinham conteúdo ofensivo e de conotação homofóbica, utilizando apelidos pejorativos e imagens manipuladas por inteligência artificial para difamar o clérigo.

Essa não é a primeira vez que Júlio Lancelloti move uma ação contra Danilo. O apresentador do SBT já havia sido acusado de difamação anteriormente devido a publicações nas redes sociais, incluindo reiteradas piadas supostamente homofóbicas, como a atribuição do apelido “padre da linguiça” ao religioso e a afirmação de que ele “prefere linguiça”.

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