O que é permitido ter nas celas de Bangu

– Dinheiro

No máximo, 10% do valor do salário mínimo (95,40 reais), para compras na cantina — cerca de um sexto dos 560 reais encontrados na semana passada com o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, punido com dez dias sem televisão nem visitas.

– Eletroeletrônicos

Um rádio de pilha, um ventilador de até 30 centímetros e um aparelho de TV de 16 polegadas (o menor do mercado).

– Alimentos

Pão de fôrma, pão com linguiça ou ovo ou manteiga, cachorro-quente, pipoca, biscoito, farofa pronta sem carne, bolo cortado sem recheio, 300 gramas de achocolatado, 400 gramas de leite em pó, 1 quilo de açúcar, sachês de sal, 1,5 litro de água mineral e 600 mililitros de refrigerante.

– Roupas

Dois lençóis, duas toalhas, quatro camisetas, um casaco de moletom sem bolsos nem capuz, dois pares de meias, dois pares de chinelos de tiras na cor branca, quatro bermudas, duas calças, um par de tênis sem cadarços na cor azul e quatro peças íntimas, sem definição de cor.

– Itens de higiene e limpeza

Uma vassoura sem cabo, quatro rolos de papel higiênico sem o miolo, cortina transparente para boxe, cortador de unhas sem lixa e creolina.

Publicado em VEJA de 17 de outubro de 2018, edição nº 2604