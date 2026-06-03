O que é a ‘Máfia da Farinha’? Operação no Rio prende suspeitos
Entenda esquema que afeta funcionamento de pequenos e médios comerciantes no Rio
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira, 3, uma operação contra um grupo criminoso que obrigava comerciantes a comprar produtos de fornecedores vinculados à milícia e pagar taxas abusivas para manter seus negócios em funcionamento. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços nas zona norte e oeste do Rio. Durante a ação, os policiais prenderam duas pessoas e apreenderam documentos, registros contábeis e aparelhos eletrônicos.
Segundo a corporação, os criminosos ameaçavam constantemente comerciantes, alegando que causariam prejuízos financeiros e até fechariam os estabelecimentos caso as regras impostas por eles não fossem seguidas. As vítimas eram forçadas a comprar mais mercadorias do que precisavam e pagavam mais caro do que o normal pelos produtos.
O esquema afetava diretamente pequenos e médios comerciantes na baixada fluminense e na zona oeste do Rio, que ficavam reféns da organização criminosa em prol do funcionamento de seus negócios.
As investigações revelaram, ainda, uma estrutura empresarial que trazia uma aparência de legalidade para o esquema criminoso, o que possibilitava a distribuição de mercadorias e a movimentação financeira do grupo.
De acordo com a polícia, a exploração econômica promovida pelos criminosos integra uma estratégia mais ampla de domínio territorial. Os agentes acreditam que organizações ligadas à milícia e ao tráfico de drogas têm aumentado sua influência sobre atividades comerciais legítimas por meio desses esquemas.