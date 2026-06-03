Ler Resumo





A Polícia Civil deflagrou uma operação no Rio de Janeiro contra uma milícia que extorquia comerciantes. O grupo criminoso forçava a compra de produtos e o pagamento de taxas abusivas, ameaçando os negócios. Três foram presos e documentos apreendidos, desvendando uma complexa estrutura empresarial que dava fachada de legalidade ao esquema de domínio territorial.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira, 3, uma operação contra um grupo criminoso que obrigava comerciantes a comprar produtos de fornecedores vinculados à milícia e pagar taxas abusivas para manter seus negócios em funcionamento. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços nas zona norte e oeste do Rio. Durante a ação, os policiais prenderam duas pessoas e apreenderam documentos, registros contábeis e aparelhos eletrônicos.

Segundo a corporação, os criminosos ameaçavam constantemente comerciantes, alegando que causariam prejuízos financeiros e até fechariam os estabelecimentos caso as regras impostas por eles não fossem seguidas. As vítimas eram forçadas a comprar mais mercadorias do que precisavam e pagavam mais caro do que o normal pelos produtos.

O esquema afetava diretamente pequenos e médios comerciantes na baixada fluminense e na zona oeste do Rio, que ficavam reféns da organização criminosa em prol do funcionamento de seus negócios.

Continua após a publicidade

As investigações revelaram, ainda, uma estrutura empresarial que trazia uma aparência de legalidade para o esquema criminoso, o que possibilitava a distribuição de mercadorias e a movimentação financeira do grupo.

Continua após a publicidade

De acordo com a polícia, a exploração econômica promovida pelos criminosos integra uma estratégia mais ampla de domínio territorial. Os agentes acreditam que organizações ligadas à milícia e ao tráfico de drogas têm aumentado sua influência sobre atividades comerciais legítimas por meio desses esquemas.