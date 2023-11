O que é a indústria 4.0?

Hoje, 70% das linhas de produção da empresa no país já utilizam os conceitos da chamada Indústria 4.0 — uma integração de diferentes tecnologias, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem. Nela, os dados são tão importantes quanto as engrenagens. O conceito surgiu há pouco mais de dez anos para descrever um conjunto de transformações que passou a ser chamado de quarta revolução industrial, impulsionada pelo desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, big data e pela crescente digitalização de máquinas e equipamentos — assim como o vapor, a eletricidade e os primeiros sistemas de automação moveram as três fases anteriores.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Aumento de produtividade: A integração digital das linhas de produção elimina gargalos e reduz perdas por erros de processo, antecipando problemas de manutenção e identificando pontos de melhoria. Por que é importante: a redução das perdas pode aumentar as margens das empresas ou tornar os alimentos mais acessíveis para a população.

Rastreamento dos insumos e produtos: Tecnologias como o RFID (de identificação automática) possibilitam rastrear todos os insumos de um alimento até a fábrica — e acompanhar o produto que sai dela até o consumidor final. Por que é importante: reduz os desperdícios e perdas do campo até a fábrica e dela até o consumidor, e melhora o controle de qualidade da comida.

Personalização em massa: Com as tecnologias da Indústria 4.0, as empresas de alimentos podem customizar mais facilmente seus produtos para atender às necessidades específicas de determinados grupos de clientes — como os alérgicos ou com restrições alimentares — sem perder os ganhos de escala. Por que isso é importante: para as indústrias, abre caminho para agregar maior valor à produção. O consumidor tem a vantagem de ter o alimento mais adequado às suas necessidades.

OS RESULTADOS DA REVOLUÇÃO

Um estudo da consultoria McKinsey mostra que a elite mundial formada pelas 132 empresas mais avançadas na adoção de ferramentas na Indústria 4.0 apresenta os seguires resultados⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

COMO ESTÁ O BRASIL

Por aqui, o setor de alimentos ainda é um dos menos maduros no uso de tecnologias da Indústria 4.0

Empresas industriais que não utilizam nenhuma tecnologia digital – ou cujos executivos não sabem responder se usam (setores selecionados.

Principais barreiras para adoção de tecnologias digitais nas indústrias brasileiras de alimentos

