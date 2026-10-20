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Brasil

O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno no Tocantins

Levantamento publicado nesta terça-feira indica empate técnico entre Dorinha Seabra (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h17
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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No Tocantins, a disputa pelo governo estadual é palco de um acirrado segundo turno entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 20, a cinco dias da votação.

Na sondagem geral, Vicentinho Júnior tem 46% das intenções de voto ante 42% de Dorinha Seabra, o que configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp). Votos brancos e nulos somam 10% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Tocantins

  • Vicentinho Júnior (PSDB): 46%
  • Professora Dorinha (União Brasil): 42%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 2%
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Considerando apenas o cenário dos votos válidos (sem brancos, nulos e não-respondentes), Vicentinho tem 52% do eleitorado tocantinense e Dorinha chega a 48%, permanecendo o impasse na disputa pelo Palácio Araguaia.

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Governador — Tocantins (votos válidos)

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  • Vicentinho Júnior (PSDB): 52%
  • Professora Dorinha (União): 48%

No primeiro turno de votação, realizado em 4 de outubro, Dorinha Seabra terminou em primeiro lugar com 45,52% dos votos válidos, seguida de perto por Vicentinho Júnior, que recebeu 43,94% dos votos nas urnas.

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-09320/2026.

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