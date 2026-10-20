O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno no Tocantins

No Tocantins, a disputa pelo governo estadual é palco de um acirrado segundo turno entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 20, a cinco dias da votação.

Na sondagem geral, Vicentinho Júnior tem 46% das intenções de voto ante 42% de Dorinha Seabra, o que configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp). Votos brancos e nulos somam 10% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Tocantins

Vicentinho Júnior (PSDB): 46%

Professora Dorinha (União Brasil): 42%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 2%

Continua após a publicidade

Considerando apenas o cenário dos votos válidos (sem brancos, nulos e não-respondentes), Vicentinho tem 52% do eleitorado tocantinense e Dorinha chega a 48%, permanecendo o impasse na disputa pelo Palácio Araguaia.

Governador — Tocantins (votos válidos)

Continua após a publicidade

Vicentinho Júnior (PSDB): 52%

Professora Dorinha (União): 48%

No primeiro turno de votação, realizado em 4 de outubro, Dorinha Seabra terminou em primeiro lugar com 45,52% dos votos válidos, seguida de perto por Vicentinho Júnior, que recebeu 43,94% dos votos nas urnas.

Continua após a publicidade

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-09320/2026.