O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno no Tocantins
Levantamento publicado nesta terça-feira indica empate técnico entre Dorinha Seabra (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)
No Tocantins, a disputa pelo governo estadual é palco de um acirrado segundo turno entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 20, a cinco dias da votação.
Na sondagem geral, Vicentinho Júnior tem 46% das intenções de voto ante 42% de Dorinha Seabra, o que configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp). Votos brancos e nulos somam 10% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.
Governador — Tocantins
- Vicentinho Júnior (PSDB): 46%
- Professora Dorinha (União Brasil): 42%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Considerando apenas o cenário dos votos válidos (sem brancos, nulos e não-respondentes), Vicentinho tem 52% do eleitorado tocantinense e Dorinha chega a 48%, permanecendo o impasse na disputa pelo Palácio Araguaia.
Governador — Tocantins (votos válidos)
- Vicentinho Júnior (PSDB): 52%
- Professora Dorinha (União): 48%
No primeiro turno de votação, realizado em 4 de outubro, Dorinha Seabra terminou em primeiro lugar com 45,52% dos votos válidos, seguida de perto por Vicentinho Júnior, que recebeu 43,94% dos votos nas urnas.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-09320/2026.