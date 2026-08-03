O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre a corrida ao governo de Sergipe

A dois meses das eleições estaduais de 2026, o cenário no Sergipe é de empate entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos), em primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 3.

No primeiro turno, Fábio Mitidieri tem 43% das intenções de voto contra 40% de Valmir de Francisquinho — dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico na liderança da pesquisa.

Na segunda e terceira posição, emaranham-se os candidatos Ricardo Marques (PL), com 6% do eleitorado; Emanuel Cacho (PSDB), com 2%; e Helton Monteiro (PSOL), com 1%. Votos brancos e nulos correspondem a 4% do total, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Sergipe — 1º turno (cenário único)

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Fábio Mitidieri (PSD): 43%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 40%

Ricardo Marques (PL): 6%

Emanuel Cacho (PSDB): 2%

Dr. Helton Monteiro (PSOL): 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 4%

No segundo turno, permanece o empate entre Mitidieri e Valmir por, respectivamente, 46% a 44% do eleitorado sergipano. Votos nulos e brancos e aqueles que não responderam à pesquisa somam 10% dos participantes

Governador — Sergipe — 2º turno (cenário único)

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Fábio Mitidieri (PSD): 46%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 44%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 5%

O impasse se mantém, inclusive, no ranking de rejeição eleitoral no Sergipe. Numericamente, Valmir de Francisquinho aparece em primeiro na tabela, rejeitado por 48% dos entrevistados; o ex-prefeito é imediatamente seguido por Fábio Mitidieri, considerado inviável para 45% dos eleitores, o que também configura empate técnico dentro da margem de erro.

Governador — Sergipe — Rejeição eleitoral*

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Valmir de Francisquinho (Republicanos): 48%

Fábio Mitidieri (PSD): 45%

Ricardo Marques (PL): 42%

Emanuel Cacho (PSDB): 39%

Dr. Helton Monteiro (PSOL): 33%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher mais de um candidato.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Sergipe entre os dias 28 de julho e 1º de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SE -07327/2026.