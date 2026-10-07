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Brasil

O programa de Caiado, mais eficiente que Smart Sampa, que atraiu Flávio Bolsonaro

Nos bastidores, aliados já cogitam que Caiado possa liderar a área de segurança em um eventual governo Flávio

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 13h01 | Atualizado em 7 out 2026, 17h25
Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas
Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Sergio Lima/AFP)
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O programa de Caiado, mais eficiente que Smart Sampa, que atraiu Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Ao receber o apoio de Ronaldo Caiado (PSD) nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende se espelhar no modelo de segurança pública adotado em Goiás. Uma das principais apostas recentes do estado nessa área é o uso de inteligência artificial no combate ao crime.

Entre as iniciativas está o IA Contra o Crime, lançado por Caiado em 2025 e hoje presente em 193 cidades. A tecnologia permite que policiais façam buscas em linguagem natural por características de pessoas e veículos e cruza o histórico de mais de 4.500 câmeras. Desde o início da operação até 30 de setembro, o programa contribuiu para solucionar mais de 2.800 casos, com mais de 1.500 prisões e 1.100 veículos recuperados.

Nos bastidores, aliados já cogitam que Caiado possa liderar a área de segurança em um eventual governo Flávio. O senador já defendia o emprego de novas tecnologias no combate à criminalidade e encontra agora em Goiás um modelo concreto de segurança pública que combina atuação policial, integração das forças e inteligência artificial.

A experiência goiana tem chamado atenção também pelos resultados. Entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025, o roubo de veículos caiu 37,4%, o roubo a comércios, 34,9%, e os roubos a transeuntes, 31,3%.

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