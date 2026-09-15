O primeiro embate no plenário do STF entre Mendonça e Moraes com troca de acusações

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O plenário do STF foi palco de um acalorado bate-boca entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Durante a análise de uma investigação que envolve Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acusações de “mentira” e de estar “a serviço de um grupo político” foram trocadas, elevando a tensão na Corte.

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Durante análise do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 15, para decidir se haverá investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suspeitas de envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, os ministros protagonizaram um momento de bate-boca em torno da investigação que corre na Corte. Moraes pediu a palavra pela primeira vez na sessão e afirmou ter testemunhas contra as acusações feitas pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master na Suprema Corte.

Mendonça, então, interrompeu Moraes e afirmou se tratar de “mentira” dita por Moraes, que retrucou: “Vamos chamar as testemunhas” e ainda disse que o colega da Corte “esta a serviço de um grupo político que quis dar um golpe neste país”. Desde o começo da sessão, o embate entre os ministros Mendonça e Moraes foi o ápice de conflito registrado.

A sessão foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, na esteira de uma sequência de quebras de sigilo de investigações da Polícia Federal no âmbito do Caso Master. Mensagens extraídas do celular de Vorcaro revelam que o banqueiro se reuniu diversas vezes com o ministro entre 2023 e 2025 — um dos frutos da aproximação foi a assinatura de um contrato de 131 milhões de reais entre o banco e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.

O raio-x dos ministros do STF