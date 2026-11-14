O pleito do MDB para seguir no governo Lula

Integrantes do PT ofertaram ao MDB, recentemente, a possibilidade de o partido, que não esteve com Lula na campanha presidencial, assumir o Ministério da Previdência, a “bomba” que nenhum partido quer administrar na Esplanada.

Além de ser foco recorrente de escândalos de corrupção, a Previdência é uma pasta com orçamento controlado, já saturado e com quase nenhuma atratividade política aos partidos.

Afinal, político gosta mesmo é de ministério que toca obras e fornece serviços ao país, o que permite qualificar as ações partidárias na base, mostrando resultados concretos e vitais para o próximo período eleitoral — algo que sempre está na mente dos políticos.

Sem cair na provocação petista, aliados de Lula no MDB dizem que o partido quer manter o Ministério dos Transportes e ainda seguir no Ministério das Cidades, duas pastas que tocam obras e cuidam de programas populares ao eleitorado. Os ministérios foram ocupados, no atual mandato de Lula, por Renan Filho e Jader Filho, respectivamente.

Continua após a publicidade

Para o futuro mandato, Lula tem dito aos aliados que não vai tolerar traições como as que ocorreram na atual gestão em que parlamentares de partidos da base aliada votaram contra o governo no Congresso.

Lula diz que só dará ministérios a partidos que sejam fieis ao governo. A fala, claro, é encarada no partido mais como uma reclamação do que como um fato consumado. “O presidente Lula, infelizmente, não pode cobrar muita coisa dos partidos. Há pouco poder de barganha para exigir fidelidade a um governo que já começará cercado de dúvidas”, diz um emedebista.