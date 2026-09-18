O plano de Flávio para a última semana antes do primeiro turno

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Na reta final da campanha, Flávio Bolsonaro concentra esforços no Sudeste, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde busca uma virada sobre Lula nas pesquisas. Antes, cumpre agenda no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, fortalecendo a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado e visando uma cadeira para a família no Congresso.

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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já tem certo que concentrará as atividades da última semana antes do primeiro turno no Sudeste. A ideia é peregrinar cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (os três maiores colégios eleitorais do país), onde as pesquisas internas apontam possibilidade de virada sobre Lula.

Antes disso, já na semana que vem, Flávio tem certas agendas no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, onde percorrerá cidades como Joinville e Chapecó ao lado de Carlos Bolsonaro (PL-SC).

Em território catarinense, o presidenciável vai reforçar o vínculo com seu irmão mais novo, que é candidato ao Senado pelo estado. Em pesquisas de intenção de votos, Carlos aparece atrás de Caroline de Toni e à frente de Esperidião Amin (PP).

Com o tour por Chapecó e Joinville, ele espera ver Carlos avançar nas projeções e assegurar a cadeira da família na Casa Alta do Congresso.