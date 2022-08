O perfil do grupo de indecisos que pode decidir a eleição

Apontadas como grupo decisivo nas eleições deste ano, a maioria das mulheres ainda não cravou em quem votará no dia 2 de outubro. Pesquisa inédita da Quaest/Genial, divulgada nesta terça-feira, 23, mostra que 64% do eleitorado feminino ainda está indeciso, contra 36% entre os homens. No geral, a maior faixa etária que lidera os entrevistados indecisos no voto espontâneo para presidente tem entre 45 e 59 anos, somando 26%. Em seguida, aparecem os eleitores entre 35 e 44 anos, que somam 22%.

A pesquisa qualitativa, realizada entre 11 e 14 agosto com 2000 eleitores de todo o país, mostra ainda que a região Sudeste é a mais indecisa, concentrando 47% dessa fatia. Na sequência, vem o Nordeste com 24% dos indecisos, seguido pelo Sul, com 15%. Centro-Oeste e Norte somam 7% cada uma das regiões. A maior concentração de eleitores que não se decidiu está em quem votará ganha até 2 salários mínimos, representando 45%.

Quando se separa por religião, a faixa mais indecisa recai sobre os católicos, que representam 50% do eleitorado que ainda não decidiu seu voto. Em seguida, vêm os evangélicos, com 29%, seguidos por pessoas que se declararam sem religião, que somam 17% dos indecisos. Quando a pesquisa leva em conta a questão cor/raça, os pardos aparecem entre os mais indecisos, com 48%. Na sequência aparecem brancos com 39% e pretos com 12%.

O levantamento também mostra como os indecisos veem o presidente Jair Bolsonaro: 39% deles avaliam o governo como negativo, 38% regular, 19% positivo e 4% não souberam informar. Entre quem ainda não decidiu sua posição nas urnas, 42% dos entrevistados também disseram que o governo está pior do que esperava, 41% nem melhor, nem pior, e 13% melhor do que esperava. Na questão da economia, 54% dos eleitores indecisos afirmaram que sua capacidade de pagar contas nos últimos três meses piorou.