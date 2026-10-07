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Brasil

O percentual do uso de trabalho remoto em empresas

Pesquisa ouviu 125 gestores, de companhias de diversos tamanhos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 17h30
Pessoa com camisa preta segurando uma xícara de chá em uma mesa escura com teclado, mouse, monitor, caderno aberto com caneta e livros
Trabalho remoto cresceu durante a pandemia (Vlada Karpovich/Pexels/Reprodução)
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Uma pesquisa realizada com 125 gestores mostrou que 86% de suas empresas mantêm programas de trabalho remoto. Além disso, 40% das organizações pretendem aumentar o uso do modelo, de forma parcial ou integral, em 2027.

Os dados fazem parte da 6ª edição da Pesquisa Home Office, realizada pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho (Sobratt) em parceria com a SAP Consultoria em Recursos Humanos.

O índice de aplicação do trabalho remoto foi o mesmo do último levantamento realizado pela Sobratt, em 2022, ainda sob os reflexos da pandemia.

Entre os motivos para ampliar o modelo está a avaliação, por 73,6% dos gestores, de que contribui para a qualidade de vida. Outros 65,4% afirmam que é importante para atração de talentos.

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A pesquisa foi respondida de forma anônima, então não é possível saber quais empresas participaram. A maior parte, no entanto, são de companhias menores: 37,38% têm até 50 funcionários e 14,95% possuem entre 51 e 150.

Na outra ponta, 19,63% têm mais de mil funcionários.

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