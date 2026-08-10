O pedido do setor de desenvolvimento aos candidatos

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) divulga nesta segunda-feira uma carta aos candidatos à Presidência e ao Legislativo pedindo um compromisso com a preservação dos fundos de política pública. A entidade representa o Sistema Nacional de Fomento, formado por 35 instituições.

No documento, a ABDE defende que esses instrumentos garantem que o financiamento chegue a regiões e setores onde o mercado financeiro privado não opera, como agricultura familiar, pequenos negócios, indústria regional e infraestrutura em cidades de menor porte.

A organização também defende o fortalecimento dos fundos garantidores de crédito, citados como mecanismo para diversificar garantias e assegurar que o financiamento efetivamente alcance o público que mais precisa, como micro e pequenas empresas.