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Brasil

O pedido do setor de desenvolvimento aos candidatos

Associação do setor divulgou carta aos candidatos à Presidência e ao Legislativo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h30
Sede do BNDES
Sede do BNDES (André Telles/BNDES/Divulgação)
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A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) divulga nesta segunda-feira uma carta aos candidatos à Presidência e ao Legislativo pedindo um compromisso com a preservação dos fundos de política pública. A entidade representa o Sistema Nacional de Fomento, formado por 35 instituições.

No documento, a ABDE defende que esses instrumentos garantem que o financiamento chegue a regiões e setores onde o mercado financeiro privado não opera, como agricultura familiar, pequenos negócios, indústria regional e infraestrutura em cidades de menor porte.

A organização também defende o fortalecimento dos fundos garantidores de crédito, citados como mecanismo para diversificar garantias e assegurar que o financiamento efetivamente alcance o público que mais precisa, como micro e pequenas empresas.

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