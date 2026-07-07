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O pedido da amiga de Lulinha ao ministro André Mendonça no STF

Defesa da empresária Roberta Luchsinger aponta demora nas investigações sobre fraudes no INSS

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h13 | Atualizado em 7 jul 2026, 15h16
Roberta Moreira Luchsinger
Roberta Moreira Luchsinger (Redes sociais/Divulgação)
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O pedido da amiga de Lulinha ao ministro André Mendonça no STF Priorize VEJA no Google

A lentidão nas investigações sobre as fraudes bilionárias ao INSS joga a favor dos defensores do arquivamento do caso, que já se movimentam para pedir o encerramento das apurações.

É caso da empresária Roberta Luchsinger, apontada pela PF como elo entre o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, pivô do escândalo fraudes que vitimou milhões de aposentados no país.

Recentemente, Roberta enviou ao STF um pedido para que a PGR se manifeste sobre o possível arquivamento das investigações contra ela. A empresária nega envolvimento em crimes, afirma que é amiga de Lulinha e que só por isso segue na mira das investigações.

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Caminho semelhante será seguido pelo próprio Lulinha. Os advogados do filho do presidente da República vão argumentar que as apurações já duram mais de um ano e não encontraram, até o momento, indícios de crime de Lulinha.

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O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, deu um prazo para que a PF analisasse os sigilos de conversas de Lulinha e de outros investigados. O material é crucial para fechar o quebra-cabeça das apurações que mostrariam, na visão de investigados, a existência de uma sociedade oculta entre o filho do presidente e o Careca do INSS.

A PF, no entanto, informou ao ministro do STF que não tem pessoal nem capacidade de trabalho para concluir agora a análise das mensagens trocadas pelo filho do presidente com os investigados.

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