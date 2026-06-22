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O parecer da PGR sobre quem deve ser o relator do caso Dark Horse

O ministro Alexandre de Moraes solicitou que o presidente do STF, Edson Fachin, dê a palavra final e decida quem deve ser o relator do pedido

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 22h05 | Atualizado em 23 jun 2026, 07h37
O procurador-geral da República, Paulo Gonet
O procurador-geral da República, Paulo Gonet (Victor Piemonte/STF)
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A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira, 22, que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve assumir a relatoria do pedido para investigar os pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mendonça é o relator do caso Master na Corte.

O parecer foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, destinatário de uma petição na qual o deputado federal Lindberg Farias (PT-RJ) pede que seja investigado o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, a Vorcaro para o custeio das gravações.

Diante do parecer que defende que o caso seja enviado a Mendonça, Moraes solicitou que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, dê a palavra final e decida quem deve ser o relator do pedido.

Entenda

Após a revelação das conversas entre Flávio e Vorcaro, preso pelas investigações sobre o caso Master, Lindberg Farias sustentou que há ligação entre o financiamento do filme e as condutas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro para fomentar as sanções norte-americanas contra o Brasil e pediu a ampliação da investigação.

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Moraes é o relator do caso que envolve Eduardo, que, na semana passada, foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. Contudo, o ministro pediu um parecer da PGR, e a procuradoria entendeu que o caso deve ser enviado a Mendonça, por envolver Vorcaro.

O filme que retrata a vida política de Bolsonaro veio à tona após o site The Intercept revelar que o senador pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações.

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Após a divulgação da conversa entre Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro e disse que os recursos eram privados.

Em seguida, veio à tona que Eduardo atuou como produtor-executivo do filme.

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(Agência Brasil)

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Banco Master
Daniel Vorcaro
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Supremo Tribunal Federal - STF
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