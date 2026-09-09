O papel que Lula poderia ter na crise do STF

Um ministro do STF, ouvido sob reserva, avalia que apenas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia resolver a crise no STF.

Lula poderia atuar para “segurar” a atuação do grupo dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, e, ao mesmo tempo, “compensar” a outra ala, formada por André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques, mudando a cúpula da Polícia Federal.

A atuação da PF está no centro da crise e ganhou evidência com a decisão de Mendonça de afastar Andrei Rodrigues da direção-geral, revertida nesta quarta por Dino.

Na avaliação desse ministro, os conflitos do STF estão sendo prejudiciais à campanha eleitoral de Lula e a atuação do presidente poderia estancar o problema.