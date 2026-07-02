O obstáculo na tentativa de Protógenes Queiroz de rever condenação

A Procuradoria-Geral da República defendeu a rejeição de um pedido do ex-deputado Protógenes Queiroz de rever sua condenação.

Como a pena já foi cumprida, o objetivo principal de Protógenes era retomar seu cargo de delegado da PF, que foi perdido como parte da punição.

Entretanto, a subprocuradora-geral da República Elizeta Ramos rejeitou o argumento de que ele teria sofrido “perseguição política” e ressaltou sua “extensa ficha criminal”.

Em 2014, a Segunda Turma do STF manteve a condenação do então deputado violação do sigilo funcional no âmbito da Operação Satiagraha, comandada por ele em 2008.

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Protógenes Queiroz recebeu uma pena de dois anos e seis meses, que foi convertida em prestação de serviços comunitários.

A condenação havia sido proferida pela Justiça Federal de São Paulo, mas precisou ser confirmada pelo STF após ele ser eleito deputado.

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