O novo trabalho do hacker da Lava Jato

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o hacker Walter Delgatti Neto trabalhe na gestão dos sistemas de uma empresa. Delgatti está em regime aberto desde maio.

No mês passado, Moraes chegou a rejeitar o pedido de trabalho de Delgatti, alegando que a função incluía a utilização de redes sociais, o que o hacker está proibido de fazer.

Agora, contudo, a solicitação foi autorizada após uma mudança no contrato.

Delgatti vai trabalhar no desenvolvimento, implantação, hospedagem e manutenção do sistema de relacionamento com cliente de uma companhia de carros.

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A PGR concordou com a autorização depois do ajuste no contrato.

Moraes advertiu Delgatti de que a decisão “não afasta a obrigação de cumprimento integral da proibição de utilização de redes sociais, sob pena de

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reconhecimento de falta disciplinar ou de descumprimento das condições do regime aberto”.

O hacker foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela invasão do sistema do CNJ, no mesmo processo que a ex-deputada Carla Zambelli.

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Delgatti também foi condenado a 20 anos de prisão por hackear autoridades, inclusive procuradores da Operação Lava Jato.