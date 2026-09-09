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Brasil

O novo trabalho do hacker da Lava Jato

Alexandre de Moraes autorizou que Walter Delgatti gerencie sistema de empresa, desde que não acesse redes sociais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 08h30
O hacker Walter Delgatti depõe em CPI
O hacker Walter Delgatti depõe em CPI (Lula Marques/Agência Brasil)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o hacker Walter Delgatti Neto trabalhe na gestão dos sistemas de uma empresa. Delgatti está em regime aberto desde maio.

No mês passado, Moraes chegou a rejeitar o pedido de trabalho de Delgatti, alegando que a função incluía a utilização de redes sociais, o que o hacker está proibido de fazer.

Agora, contudo, a solicitação foi autorizada após uma mudança no contrato.

Delgatti vai trabalhar no desenvolvimento, implantação, hospedagem e manutenção do sistema de relacionamento com cliente de uma companhia de carros.

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A PGR concordou com a autorização depois do ajuste no contrato.

Moraes advertiu Delgatti de que a decisão “não afasta a obrigação de cumprimento integral da proibição de utilização de redes sociais, sob pena de

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reconhecimento de falta disciplinar ou de descumprimento das condições do regime aberto”.

O hacker foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela invasão do sistema do CNJ, no mesmo processo que a ex-deputada Carla Zambelli.

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Delgatti também foi condenado a 20 anos de prisão por hackear autoridades, inclusive procuradores da Operação Lava Jato.

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