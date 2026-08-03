O novo pedido da PF contra Lulinha no STF

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A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um terceiro inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. Duas investigações similares já haviam sido determinadas na semana passada, mas esta nova solicitação aguarda decisão em outro gabinete.

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A Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um terceiro inquérito por suspeita de tráfico de influência praticado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Na semana passada, o ministro André Mendonça já determinou a abertura de duas investigações envolvendo essa suspeita, mas em contextos diferentes.

Essa terceira solicitação, no entanto, foi enviada para o gabinete de outro magistrado. Ainda não houve decisão.

A PF tem adotado a estratégia de pedir a livre distribuição, por sorteio, dessas novas apurações, apesar de os indícios terem surgido na investigação sobre fraudes no INSS, relatada por Mendonça.

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A defesa de Lulinha nega irregularidades e afirma que o empresário é vítima de “pesca probatória”.