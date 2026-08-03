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O novo pedido da PF contra Lulinha no STF

Empresário foi alvo de terceira solicitação de abertura de inquérito por tráfico de influência

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 13h29 | Atualizado em 3 ago 2026, 14h05
Fachada do Supremo Tribunal Federal
Fachada do Supremo Tribunal Federal (Wallace Martins/STF)
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O novo pedido da PF contra Lulinha no STF Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um terceiro inquérito por suspeita de tráfico de influência praticado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Na semana passada, o ministro André Mendonça já determinou a abertura de duas investigações envolvendo essa suspeita, mas em contextos diferentes.

Essa terceira solicitação, no entanto, foi enviada para o gabinete de outro magistrado. Ainda não houve decisão.

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A PF tem adotado a estratégia de pedir a livre distribuição, por sorteio, dessas novas apurações, apesar de os indícios terem surgido na investigação sobre fraudes no INSS, relatada por Mendonça.

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A defesa de Lulinha nega irregularidades e afirma que o empresário é vítima de “pesca probatória”.

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