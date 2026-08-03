O novo pedido da PF contra Lulinha no STF
Empresário foi alvo de terceira solicitação de abertura de inquérito por tráfico de influência
A Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um terceiro inquérito por suspeita de tráfico de influência praticado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.
Na semana passada, o ministro André Mendonça já determinou a abertura de duas investigações envolvendo essa suspeita, mas em contextos diferentes.
Essa terceira solicitação, no entanto, foi enviada para o gabinete de outro magistrado. Ainda não houve decisão.
A PF tem adotado a estratégia de pedir a livre distribuição, por sorteio, dessas novas apurações, apesar de os indícios terem surgido na investigação sobre fraudes no INSS, relatada por Mendonça.
A defesa de Lulinha nega irregularidades e afirma que o empresário é vítima de “pesca probatória”.