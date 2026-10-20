O novo centro de treinamento do Corpo de Bombeiros do Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) inaugurou nesta terça-feira a Cidade do Fogo, um novo Centro de Treinamento de Combate a Incêndios.

A estrutura fica na Academia Bombeiro Militar do Paraná (ABMPR), na cidade de São José dos Pinhais.

A previsão é formar 700 bombeiros e realizar 120 exercícios simulados com fogo até o final de 2026.

O centro de treinamento recebeu investimento de 4,3 milhões de reais e foi desenvolvido para simular cenários semelhantes aos enfrentados pelos bombeiros em ocorrências de incêndio urbano.

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Os módulos reproduzem diferentes configurações de ambientes fechados, semelhantes aos encontrados em residências e outras edificações.

As principais diferenças em relação aos contêineres adaptados que a corporação já utilizava estão nas condições de segurança, no controle do fogo e na possibilidade de manter os exercícios por mais tempo. Os simuladores contam com adaptações específicas para o treinamento, isolamento térmico e diferentes configurações internas, que permitem reproduzir ambientes como cômodos, corredores e construções com dois níveis.

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Os exercícios seguem uma metodologia que inclui preparação teórica, treinamento a seco e adaptação progressiva dos participantes, de acordo com a experiência de cada turma.

O controle da evolução do fogo é realizado por instrutores capacitados e cada exercício conta com, pelo menos, três profissionais responsáveis pelo acompanhamento e pela segurança dos alunos.