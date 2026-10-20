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Brasil

O novo centro de treinamento do Corpo de Bombeiros do Paraná

Estrutura simula cenários semelhantes aos enfrentados pelos bombeiros em ocorrências de incêndio urbano

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h30
Complexo de treinamento com vários contêineres vermelhos interligados, alguns com telhados de zinco, e uma estrutura mais alta com escadas, em um pátio asfaltado cercado por grama e vegetação densa, sob céu azul com nuvens
Cidade do Fogo do Corpo de Bombeiros do Paraná (Ricardo Almeida/Sesp-PR/Divulgação)
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O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) inaugurou nesta terça-feira a Cidade do Fogo, um novo Centro de Treinamento de Combate a Incêndios.

A estrutura fica na Academia Bombeiro Militar do Paraná (ABMPR), na cidade de São José dos Pinhais.

A previsão é formar 700 bombeiros e realizar 120 exercícios simulados com fogo até o final de 2026.

O centro de treinamento recebeu investimento de 4,3 milhões de reais e foi desenvolvido para simular cenários semelhantes aos enfrentados pelos bombeiros em ocorrências de incêndio urbano.

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Os módulos reproduzem diferentes configurações de ambientes fechados, semelhantes aos encontrados em residências e outras edificações.

As principais diferenças em relação aos contêineres adaptados que a corporação já utilizava estão nas condições de segurança, no controle do fogo e na possibilidade de manter os exercícios por mais tempo. Os simuladores contam com adaptações específicas para o treinamento, isolamento térmico e diferentes configurações internas, que permitem reproduzir ambientes como cômodos, corredores e construções com dois níveis.

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Os exercícios seguem uma metodologia que inclui preparação teórica, treinamento a seco e adaptação progressiva dos participantes, de acordo com a experiência de cada turma.

O controle da evolução do fogo é realizado por instrutores capacitados e cada exercício conta com, pelo menos, três profissionais responsáveis pelo acompanhamento e pela segurança dos alunos.

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