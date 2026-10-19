O motivo que levou deputado do PL a disparar tiro que atingiu Fred Bruno

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi detido após disparar uma arma de fogo durante uma confusão em uma casa noturna no Itaim Bibi, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 19. Segundo testemunhas, o desentendimento começou depois que o parlamentar importunou mulheres no estabelecimento e foi confrontado por outros frequentadores. O apresentador Fred Bruno foi atingido de raspão no pé.

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De acordo com os relatos, um homem chegou a pedir que Marcelo deixasse o local. A discussão se intensificou e houve o disparo, que atingiu o apresentador. Fred não sofreu ferimentos graves e decidiu não registrar queixa.

O parlamentar foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde permaneceu em silêncio durante o depoimento. A arma foi apreendida para perícia. Marcelo acabou liberado após a ocorrência, em razão da imunidade parlamentar. A Polícia Civil investiga o caso e apura se o disparo foi intencional ou acidental.

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“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o homem na área externa do estabelecimento. Ele teria se desentendido com outras pessoas e um disparo acidental teria ocorrido. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Não há registro de feridos. As investigações serão conduzidas pela 15ª DP”, diz a nota.