O limbo no STF de pedido para criar CPI sobre Moraes e Toffoli

Um mandado de segurança apresentado na semana passada ao STF, que tenta obrigar a instalação de uma CPI para investigar a relação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, demorou cinco dias para receber um relator.

O processo foi protocolado na quinta-feira pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e não tinha sido distribuído até o início da tarde desta terça-feira.

Após o protesto do parlamentar, o caso foi sorteado para o ministro Cristiano Zanin.

Vieira questionou o fato de que, dos 14 mandados de segurança apresentados posteriormente, 12 já tinham sido distribuídos.

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No processo, o senador pede que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), seja obrigado a ler o requerimento de instalação da CPI, apresentado em março e que conta com 41 assinaturas.

Outros mandados de segurança pedindo a instalação de CPMIs sobre o Banco Master estão há meses com os ministros André Mendonça e Nunes Marques, mas ainda não houve decisão.