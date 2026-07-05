O inquérito aberto pelo MPF para investigar eventual omissão do Telegram
Ministério Público quer saber averiguar se plataforma foi omissa em monitorar e remover conteúdos de abuso e exploração sexual infantojuvenil
O MPF abriu um inquérito civil para investigar se há uma omissão do Telegram em monitorar e remover conteúdos de abuso e exploração sexual infantojuvenil.
A avaliação é de que a plataforma é um “vetor estrutural de facilitação dessas condutas”, devido à falta de moderação e à possibilidade de anonimato.