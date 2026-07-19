O influenciador que se apresenta na final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo contou com a participação de Post Malone e Swae Lee como shows de abertura. Mas além dos dois artistas, um nome chamou atenção. O streamer IShowSpeed, que não é reconhecido por ser um cantor, e mais como um criador de conteúdo, se apresentou no estádio de Nova York neste domingo, 19. Ele cantou a música Champions, lançada por ele para a Copa do Mundo.

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A participação de Speed surpreendeu a todos. Apesar do influenciador digital ter feito sucesso ao longo do torneio por conta das reações exageradas durante as partidas e ter outras músicas lançadas, a presença dele como show de abertura não era esperada. Ao todo, ele tem 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Champions tem 22 milhões de reproduções na plataforma.

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