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Brasil

O influenciador que se apresenta na final da Copa do Mundo

Partida acontece em Nova York neste domingo, 19

Por Tatiana Moura 19 jul 2026, 16h14 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h58
Jovem negro com cabelo crespo, vestindo camisa de futebol vermelha e preta com o logo da Puma e o brasão da Áustria, sorri levemente olhando para a direita. Um microfone está preso à sua gola. Ao fundo, uma pessoa sorridente com camiseta vermelha e um homem desfocado. O cenário é azul com detalhes em branco
Influenciador IShowSpeed na Copa do Mundo (X/Reprodução)
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A final da Copa do Mundo contou com a participação de Post Malone e Swae Lee como shows de abertura. Mas além dos dois artistas, um nome chamou atenção. O streamer IShowSpeed, que não é reconhecido por ser um cantor, e mais como um criador de conteúdo, se apresentou no estádio de Nova York neste domingo, 19. Ele cantou a música Champions, lançada por ele para a Copa do Mundo.

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A participação de Speed surpreendeu a todos. Apesar do influenciador digital ter feito sucesso ao longo do torneio por conta das reações exageradas durante as partidas e ter outras músicas lançadas, a presença dele como show de  abertura não era esperada. Ao todo, ele tem 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Champions tem 22 milhões de reproduções  na plataforma.

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