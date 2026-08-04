O impasse entre governadora e ex-prefeito na corrida eleitoral no Pará, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo do Pará revela cenário de empate técnico. Hana Ghassan (MDB) e Daniel Santos (Podemos) lideram as intenções de voto no 1º turno com 31% e 29%, respectivamente. No 2º turno, Daniel aparece numericamente à frente. Entenda os detalhes da disputa eleitoral.

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A dois meses das eleições estaduais de 2026, o cenário para o governo do Pará é de impasse entre a atual governadora, Hana Ghassan (MDB), e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 4.

No primeiro turno, Hana Ghassan tem 31% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que tem 29% do eleitorado paraense. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, a situação configura empate técnico na liderança da pesquisa.

O empresário Mário Couto (DC) aparece na segunda posição com 12% das intenções de voto. Na terceira colocação, empatam os candidatos Araceli Lemos (PSOL) e Cléber Rabelo (PSTU), enquanto Raquel Brício (UP) não pontuou junto ao eleitorado do Pará.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Governador — Pará — 1º turno (cenário único)

Hana Ghassan (MDB): 31%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 29%

Mário Couto (DC): 12%

Araceli Lemos (PSOL): 4%

Cléber Rabelo (PSTU): 1%

Raquel Brício (UP): 0%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 16%

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No segundo turno, a situação também é de empate técnico: Daniel Santos aparece numericamente à frente com 38% dos votos contra 36% de Hana Ghassan. No cenário de confronto direto, votos brancos e nulos representam 12% do total e outros 14% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Pará — 2º turno (cenário único)

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Dr. Daniel Santos (Podemos): 38%

Hana Ghassan (MDB): 36%

Nulo/Branco: 12%

Não Sabe / Não Respondeu: 14%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 30 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-08492/2026.