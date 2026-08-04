O impasse entre governadora e ex-prefeito na corrida eleitoral no Pará, segundo pesquisa
Levantamento Real Time Big Data publicado nesta terça-feira indica empate entre Hana Ghassan e Daniel Santos em primeiro e segundo turno
A dois meses das eleições estaduais de 2026, o cenário para o governo do Pará é de impasse entre a atual governadora, Hana Ghassan (MDB), e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 4.
No primeiro turno, Hana Ghassan tem 31% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que tem 29% do eleitorado paraense. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, a situação configura empate técnico na liderança da pesquisa.
O empresário Mário Couto (DC) aparece na segunda posição com 12% das intenções de voto. Na terceira colocação, empatam os candidatos Araceli Lemos (PSOL) e Cléber Rabelo (PSTU), enquanto Raquel Brício (UP) não pontuou junto ao eleitorado do Pará.
Governador — Pará — 1º turno (cenário único)
- Hana Ghassan (MDB): 31%
- Dr. Daniel Santos (Podemos): 29%
- Mário Couto (DC): 12%
- Araceli Lemos (PSOL): 4%
- Cléber Rabelo (PSTU): 1%
- Raquel Brício (UP): 0%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/não respondeu: 16%
No segundo turno, a situação também é de empate técnico: Daniel Santos aparece numericamente à frente com 38% dos votos contra 36% de Hana Ghassan. No cenário de confronto direto, votos brancos e nulos representam 12% do total e outros 14% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.
Governador — Pará — 2º turno (cenário único)
- Dr. Daniel Santos (Podemos): 38%
- Hana Ghassan (MDB): 36%
- Nulo/Branco: 12%
- Não Sabe / Não Respondeu: 14%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 30 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-08492/2026.