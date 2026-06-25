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O impasse do dinheiro arrecado com leilão do tríplex do Guarujá

STF devolveu para primeira instância processo que discute o que fazer com recursos de venda de imóvel atribuído a Lula

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h52 | Atualizado em 25 jun 2026, 15h19
CORRUPÇÃO - O triplex do Guarujá: o processo contra Lula prescreveu -
Triplex no Guarujá que foi atribuído a Lula e depois leiloado (Antonio Milena/VEJA)
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O impasse do dinheiro arrecado com leilão do tríplex do Guarujá Priorize VEJA no Google

O ministro Dias Toffoli, do STF, devolveu para a Justiça Federal de Brasília um processo que discute o destino do valor arrecado com o leilão do tríplex do Guarujá que foi atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O caso tinha sido enviado para o STF devido ao acordo de delação premiada de Léo Pinheiro, dono da OAS, empreiteira responsável pelo apartamento.

Toffoli afirmou, contudo, que o tríplex não consta no rol de bens apresentados na delação de Pinheiro e nem no acordo de leniência da empresa e mandou a questão de volta para a primeira instância.

“Não se identifica vínculo direto entre a questão patrimonial ora submetida à análise e qualquer feito sujeito à jurisdição desta Corte”, avaliou o ministro.

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Lula foi condenado pelo então juiz Sergio Moro a nove anos e seis meses de prisão devido à suspeita de que o imóvel tenha sido reformado para ele pela OAS, em contrapartida ao esquema de corrupção na Petrobras.

Em 2018, após a condenação, Moro determinou o leilão da unidade, que foi vendida por 2,2 milhões de reais.

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Os valores foram depositados em uma conta judicial e até hoje não foram liberados.

Em 2021, essa e outra condenação de Lula na Operação Lava Jato foram anuladas pelo STF, pelo entendimento de que Moro foi parcial no julgamento e também de que não tinha competência para analisar o caso.

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