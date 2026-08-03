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Brasil

O impacto do governo Trump nos vistos brasileiros

Levantamento mostrou nível alto de aceitação para postos qualificados, e variações para turistas e estudantes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 07h30 | Atualizado em 3 ago 2026, 10h34
Vista aérea de um saguão de aeroporto moderno com teto de vidro, passageiros sentados em cadeiras verdes e outros caminhando em esteiras rolantes. Há um café movimentado e telas de informação espalhadas pelo local
Movimentação no aeroporto de Brasília  (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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O impacto do primeiro ano do governo Donald Trump nos vistos de brasileiros para os Estados Unidos teve variações entre as diferentes categorias do documento.

O visto O-1, por exemplo, destinado a pessoas com reconhecimento extraordinário em suas áreas de atuação, teve taxa de aprovação de 93,1% em 2025, com mais de 34 mil pedidos analisados pelo USCIS.

O H-1B, utilizado por profissionais em ocupações especializadas, teve aprovação de 97,8% no primeiro semestre.

Os números foram levantados pela Jumpstart, consultoria especializada em assistência imigratória, em dados oficiais do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) e do Departamento de Estado.

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Já a busca pela residência permanente passou por um processo mais restritivo. O número de brasileiros interessados em modalidades como EB-1A, voltado a pessoas com habilidades extraordinárias, e EB-2 NIW, destinado a profissionais cujo trabalho é considerado de interesse nacional, permaneceu elevado, mas as taxas de aprovação diminuíram ao longo do ano.

No EB-1A, a aprovação caiu de 31,4% no primeiro trimestre para 17,6% no último trimestre de 2025. No EB-2 NIW, a redução foi ainda mais expressiva: de 14,7% para 4,9% no mesmo período.

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Qual foi a mudança nos vistos para estudantes?

O impacto mais imediato apareceu entre estudantes. Em maio de 2025, os Estados Unidos suspenderam temporariamente novos agendamentos para vistos acadêmicos e de intercâmbio, medida que afetou brasileiros próximos ao início do calendário universitário. Em junho, as emissões de vistos F-1 para brasileiros caíram 52% na comparação anual, antes de retomarem no mês seguinte.

No turismo, por outro lado, a mudança foi menos dramática. O volume de vistos B-1/B-2 emitidos para brasileiros caiu nos primeiros meses de 2025, mas a taxa anual de aprovação permaneceu acima de 85%, próxima ao patamar histórico. O dado sugere uma redução no número absoluto de emissões, mas não uma explosão de recusas.

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