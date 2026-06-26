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Brasil

O impacto da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

Acompanhando o crescimento da modalidade no país, será a primeira edição da competição em território brasileiro

Por Gabriel Bussolotti Silveira 26 jun 2026, 17h52
Logo oficial da Copa do Mundo Feminina 2027
Logo oficial da Copa do Mundo Feminina 2027 (FIFA/Divulgação)
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O impacto da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá no Brasil e a competição será um marco no país. Faltando menos de um ano para que se inicie, prevê-se que o torneio contribuirá para o desenvolvimento do futebol feminino em diversas áreas: desde o investimento na modalidade, até o incentivo à prática do esporte e na conquista de novos torcedores.

Estrutura do evento

A competição ocorrerá em oito cidades-sede espalhadas por diferentes regiões do Brasil. As arenas utilizadas serão as mesmas da Copa do Mundo masculina de 2014. O Rio de Janeiro, assim como o Mundial há 10 anos, será o palco principal do torneio: o Maracanã receberá a abertura e a final do evento esportivo.

Porém, os estádios e a parte operacional serão modernizados em relação a Copa de 2014. Tecnologias de reconhecimento facial, QR Code dinâmico e plataformas integradas de venda de ingressos serão implementadas. Isso fará com que aspectos como o controle de acesso, a venda de ingressos e a segurança melhorem.

O impacto

Esses aperfeiçoamentos na competição possibilitam ganhos que se retroalimentam: ao facilitar a experiência dos torcedores, a audiência, o engajamento digital e a presença de público nos estádios aumentam. Como consequência, é despertado o interesse de patrocinadores, da mídia e das plataformas de conteúdo. O resultado final é um torneio que consegue se conectar com um maior público e com um grande potencial de negócios.

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“A Copa do Mundo de 2027 é o maior catalisador de negócios e visibilidade da história do futebol feminino na América Latina. No cotidiano percebemos um crescimento gradual do interesse pela categoria e, com a Copa no país se aproximando, o apelo e o alcance vão avançar de forma ainda mais significativa. Os próximos meses serão decisivos para consolidar investimentos que construirão um legado comercial sustentável e transformarão o esporte de forma permanente”, afirma Ruskaya Zanini, COO da FSports, agência que detém a exclusividade dos direitos de comercialização da modalidade junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além da visibilidade e do impacto financeiro, a Copa do Mundo de 2027 contribuirá para o desenvolvimento esportivo do futebol feminino no país. Eventos como esse incentivam a modalidade e colaboram para a revelação de novos talentos.

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