O impacto da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá no Brasil e a competição será um marco no país. Faltando menos de um ano para que se inicie, prevê-se que o torneio contribuirá para o desenvolvimento do futebol feminino em diversas áreas: desde o investimento na modalidade, até o incentivo à prática do esporte e na conquista de novos torcedores.

Estrutura do evento

A competição ocorrerá em oito cidades-sede espalhadas por diferentes regiões do Brasil. As arenas utilizadas serão as mesmas da Copa do Mundo masculina de 2014. O Rio de Janeiro, assim como o Mundial há 10 anos, será o palco principal do torneio: o Maracanã receberá a abertura e a final do evento esportivo.

Porém, os estádios e a parte operacional serão modernizados em relação a Copa de 2014. Tecnologias de reconhecimento facial, QR Code dinâmico e plataformas integradas de venda de ingressos serão implementadas. Isso fará com que aspectos como o controle de acesso, a venda de ingressos e a segurança melhorem.

O impacto

Esses aperfeiçoamentos na competição possibilitam ganhos que se retroalimentam: ao facilitar a experiência dos torcedores, a audiência, o engajamento digital e a presença de público nos estádios aumentam. Como consequência, é despertado o interesse de patrocinadores, da mídia e das plataformas de conteúdo. O resultado final é um torneio que consegue se conectar com um maior público e com um grande potencial de negócios.

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“A Copa do Mundo de 2027 é o maior catalisador de negócios e visibilidade da história do futebol feminino na América Latina. No cotidiano percebemos um crescimento gradual do interesse pela categoria e, com a Copa no país se aproximando, o apelo e o alcance vão avançar de forma ainda mais significativa. Os próximos meses serão decisivos para consolidar investimentos que construirão um legado comercial sustentável e transformarão o esporte de forma permanente”, afirma Ruskaya Zanini, COO da FSports, agência que detém a exclusividade dos direitos de comercialização da modalidade junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além da visibilidade e do impacto financeiro, a Copa do Mundo de 2027 contribuirá para o desenvolvimento esportivo do futebol feminino no país. Eventos como esse incentivam a modalidade e colaboram para a revelação de novos talentos.