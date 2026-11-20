O advogado e lutador de jiu-jítsu Vander Gaeta, 47, preso sob suspeita de torturar e manter em cárcere privado a atriz Camila Jeronymo, 36, já havia sido denunciado por outras duas mulheres ao longo dos últimos 11 anos. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o histórico de ocorrências foi apresentado à Justiça para justificar a prisão preventiva do investigado, decretada nesta quinta-feira, 19. Uma ex-esposa registrou duas denúncias contra ele em 2026, enquanto outra mulher procurou a polícia em 2015, relatando ter recebido ameaças de morte.

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De acordo com os registros policiais, a ex-companheira de Vander denunciou, em setembro deste ano, ter sofrido tapas, chutes e agressões psicológicas. Na ocasião, conseguiu medidas protetivas, posteriormente revogadas após uma reconciliação. Em outubro, voltou à delegacia para relatar novos episódios de violência. Poucas semanas depois, o advogado iniciou um relacionamento com Camila, que o acusa de tê-la agredido durante horas dentro de seu apartamento, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.