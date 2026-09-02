O encontro marcado entre André Mendonça e Alexandre de Moraes
Ministros vão se reunir pela primeira vez após divulgação de relatório sobre relação com Daniel Vorcaro
Salvo alguma mudança ou ausência de última hora, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça irão se encontrar nesta quarta-feira na sessão plenária do STF. Os dois, aliás, sentam-se um ao lado do outro.
Será o primeiro encontro entre eles depois de Mendonça enviar para a PGR e tirar o sigilo de um relatório da PF que detalhou o relacionamento do colega com o banqueiro Daniel Vorcaro.
O relator das investigações sobre o Banco Master também afirmou que o plenário do STF terá que avaliar se houve crime de Moraes no caso.
A PGR, contudo, defendeu na noite de terça-feira que o relatório é nulo e que Mendonça não poderia ter requisitado as informações aos investigadores.
Na pauta de julgamentos da sessão, que começa às 14h, estão temas como o Funrural, a base de cálculo do PIS/Cofins e a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho.