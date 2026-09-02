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O encontro marcado entre André Mendonça e Alexandre de Moraes

Ministros vão se reunir pela primeira vez após divulgação de relatório sobre relação com Daniel Vorcaro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 07h30 | Atualizado em 2 set 2026, 11h35
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas pretas, sentados em cadeiras de couro marrom em um tribunal. O da esquerda, com cabelo grisalho, olha para a direita. O da direita, careca, olha para baixo, com uma gravata azul clara. Ambos estão atrás de uma bancada de madeira clara, com microfones e papéis à frente
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes (Gustavo Moreno/STF)
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Salvo alguma mudança ou ausência de última hora, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça irão se encontrar nesta quarta-feira na sessão plenária do STF. Os dois, aliás, sentam-se um ao lado do outro.

Será o primeiro encontro entre eles depois de Mendonça enviar para a PGR e tirar o sigilo de um relatório da PF que detalhou o relacionamento do colega com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O relator das investigações sobre o Banco Master também afirmou que o plenário do STF terá que avaliar se houve crime de Moraes no caso.

A PGR, contudo, defendeu na noite de terça-feira que o relatório é nulo e que Mendonça não poderia ter requisitado as informações aos investigadores.

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Na pauta de julgamentos da sessão, que começa às 14h, estão temas como o Funrural, a base de cálculo do PIS/Cofins e a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho.

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