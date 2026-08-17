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Brasil

O encontro entre o ministro do Trabalho e setor supermercadista

Políticas de contratação de PCDs foram debatidas na conversa

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 17h30
DESAFIO - Marinho: o ministro foi um dos escalados para ajudar na campanha
DESAFIO - Marinho: o ministro foi um dos escalados para ajudar na campanha (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O encontro entre o ministro do Trabalho e setor supermercadista Priorizar nos meus resultados Google

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) recebeu o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para uma agenda de diálogo sobre o setor supermercadista, na última sexta-feira. A reunião foi intermediada pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Entre os principais temas discutidos esteve a construção de um grupo de trabalho para analisar os desafios relacionados ao preenchimento das cotas para grupos, especialmente a contratação de pessoas com deficiência (PCDs), considerando dados de empregabilidade e alternativas para ampliar a efetividade das políticas de inclusão.

Também foram abordadas as ações de caráter orientativo relacionadas à Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), incluindo a necessidade de critérios objetivos para sua aplicação e fiscalização, além dos desafios atuais de empregabilidade enfrentados pelo setor.

Entre eles estão o déficit estrutural de mão de obra no Estado, estimado em 35 mil vagas em aberto.

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A APAS reforçou a importância do diálogo permanente com o poder público para construir soluções que conciliem a inclusão e a proteção dos trabalhadores com a realidade e as necessidades do setor supermercadista.

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