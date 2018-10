Manifestações a favor do candidato à presidência Jair Bolsonaro estão acontecendo em diversas cidades brasileiras e do exterior neste domingo. Se sábado foi o dia dos apoiadores de Fernando Haddad saírem às ruas por todo país com brados contra o rival do PSL, na tentativa de reverter a desvantagem do candidato petista captada nas pesquisas do Ibope e Datafolha, ao longo do domingo as aglomerações bolsonaristas investem no clima de festa verde-amarela e nas palavras-de-ordem contra o PT e a esquerda.

Com uniformes da seleção brasileira, os manifestantes contam com apoio de carros de som, carregam bandeiras do Brasil e fazem o sinal de arma com a mãos – símbolo característico do candidato durante a campanha. Os atos deste domingo contrastam com os atos de ontem contra Bolsonaro, organizados por mulheres e em que manifestantes gritavam “Ele Não” e slogans contra o fascismo, a favor da democracia, pelos direitos humanos e em defesa da liberdade de expressão.

Os atos bolsonaristas são acompanhados de mobilização dos apoiadores do candidato nas redes sociais. Às 13h30, a hashtag #NasRuasComBolsonaro aparecia em segundo lugar no ranking do Twitter (uma hora depois, no entanto, já tinha caído para o terceiro lugar). Os usuários exibiam vídeos e imagens das aglomerações de cidadãos usando as cores da bandeira nacional e ironizavam a denúncia do “zapgate” revelado pela Folha de S.Paulo e explorado por Haddad na reta final de campanha. “Parece Copa do Mundo, mas é ‘só’ o Bolsonaro e sua legião de ‘robôs'”, publicou um fã carioca do candidato.

Também pelo Twitter, o próprio Bolsonaro se manifestou. “Infelizmente minha saúde não permite participar de atos públicos. Há cerca de um mês sofri uma tentativa de assassinato por um ex-militante do PSOL. Porém, estou acompanhando os atos e meu coração está com todos vocês!”, postou o candidato.

Os atos começaram logo pela manhã em várias capitais. No Rio, os manifestantes se reuniram na praia de Copacabana, zona sul da cidade. Em Brasília, a manifestação pró-Bolsonaro ocupou a Esplanada dos Ministérios. Em Belo Horizonte, a manifestação bolsonarista aconteceu na Praça da Liberdade, e teve a presença de Romeu Zema, empresário e candidato do Partido Novo que se tornou favorito na disputa ao governo mineiro após declarar apoio ao presidenciável do PSL.

Em São Paulo, os manifestantes se concentraram a partir do final da manhã nas proximidades do Masp. No trio elétrico, o filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado do país, dividia a cena com seu colega do PSL Major Olímpio, também o senador campeão de votos nas últimas eleições. O público cantou o Hino Nacional e se mistura aos paulistanos que curtem a chamada praia da Paulista no domingo de sol.

Manifestações a favor do candidato do PSL também ocorreram ao redor do mundo, de Nova York à Austrália.

(com Agência Brasil)