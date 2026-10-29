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Brasil

O desfecho do inquérito contra Monark no STF

Alexandre de Moraes seguiu posicionamento da PGR em investigação sobre descumprimento de decisão judicial

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 09h30
Homem jovem de pele clara, barba e cabelo encaracolado escuros, usando moletom preto, sentado em frente a um microfone de estúdio. Ao fundo, uma parede azul e prateleiras de madeira com um boneco.
O podcaster Monark  (Youtube/Reprodução)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou um inquérito que investigava o podcaster Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, pela suposta prática de crime de desobediência a decisão judicial. A decisão seguiu o posicionamento da PGR.

A investigação foi aberta em 2023, após Monark continuar fazendo ataques ao STF e ao sistema eleitoral brasileiro, mesmo após Moraes ter proibido esse tipo de conteúdo.

Em seu posicionamento, contudo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reconheceu que houve desrespeito à decisão judicial, mas ressaltou que na época já foi imposta uma multa de 300. 000 reais.

Para Gonet, a punição encerrou o caso e não haveria “justa causa apta à deflagração de persecução penal autônoma em relação ao referido descumprimento”.

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“O descumprimento da medida foi tratado e exaurido nos autos em que proferidas as ordens judiciais, nos quais houve aplicação de sanção específica, consistente em multa diária”, afirmou o procurador-geral.

Em sua decisão, Moraes ressaltou que o entendimento no STF é que cabe à PGR decidir pelo arquivamento da investigação ou pelo oferecimento de denúncia.

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“Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e defiro o arquivamento dessa investigação”, determinou o ministro.

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