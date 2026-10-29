O desfecho do inquérito contra Monark no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou um inquérito que investigava o podcaster Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, pela suposta prática de crime de desobediência a decisão judicial. A decisão seguiu o posicionamento da PGR.

A investigação foi aberta em 2023, após Monark continuar fazendo ataques ao STF e ao sistema eleitoral brasileiro, mesmo após Moraes ter proibido esse tipo de conteúdo.

Em seu posicionamento, contudo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reconheceu que houve desrespeito à decisão judicial, mas ressaltou que na época já foi imposta uma multa de 300. 000 reais.

Para Gonet, a punição encerrou o caso e não haveria “justa causa apta à deflagração de persecução penal autônoma em relação ao referido descumprimento”.

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“O descumprimento da medida foi tratado e exaurido nos autos em que proferidas as ordens judiciais, nos quais houve aplicação de sanção específica, consistente em multa diária”, afirmou o procurador-geral.

Em sua decisão, Moraes ressaltou que o entendimento no STF é que cabe à PGR decidir pelo arquivamento da investigação ou pelo oferecimento de denúncia.

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“Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e defiro o arquivamento dessa investigação”, determinou o ministro.