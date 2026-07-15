O desafio de ex-detento para concluir curso de Medicina

O estudante de Medicina Wallace William da Costa, 47 anos, espera há cerca de oito meses a transferência da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, onde pretende concluir o curso e viver mais perto da família, especialmente da filha com autismo.

Wallace terminou o oitavo período da graduação e se prepara para começar o internato. Segundo ele, o pedido de transferência foi feito em novembro do ano passado, mas só chegou à UFJF em abril deste ano. A UFNT confirmou que recebeu a solicitação em 30 de junho de 2026 e agora o processo aguarda a manifestação da universidade mineira. Em nota, a UFJF informou que disponibiliza informações sobre os processos diretamente aos interessados.

O estudante vê a demora como preconceito. Wallace foi preso aos 18 anos, por tráfico de drogas, e passou seis anos no sistema prisional. Durante o cumprimento da pena, retomou os estudos, concluiu o ensino médio e decidiu que queria se tornar médico. Após conquistar uma vaga na graduação, deu início ao processo para estudar em uma instituição federal, mas afirma que a demora na análise do pedido o deixou em uma situação de indefinição. “O que pensar, se não em preconceito? Um processo ficar parado mais de 70 dias e só ser iniciado após eu comparecer pessoalmente para cobrar”, questionou.

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