🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

O dado que explica por que o feminicídio continua crescendo no Brasil

Anuário revela que assassinatos de mulheres são precedidos por uma escalada de violência que, em muitos casos, já havia sido registrada pelas autoridades

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 22h14 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h02
Continua após publicidade
O dado que explica por que o feminicídio continua crescendo no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O recorde de feminicídios registrado no Brasil em 2025 é precedido por uma sucessão de episódios de violência que, na maior parte dos casos, já haviam chegado ao conhecimento das autoridades. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apresentados pela gerente de Relações Institucionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Martins, no programa VEJA em Foco, para cada mulher assassinada no país foram registrados cerca de 500 casos de ameaça e 182 ocorrências de lesão corporal. Para a especialista, esses números ajudam a explicar por que o feminicídio continua crescendo e mostram que a morte costuma ser o desfecho de um ciclo de violência que poderia ser interrompido. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O que os números revelam?

Na avaliação de Juliana Martins, o feminicídio raramente acontece de forma inesperada. Antes do assassinato, normalmente há uma sequência de agressões que vai se agravando ao longo do tempo. Ameaças, violência física, perseguições e até o descumprimento de medidas protetivas aparecem repetidamente nos registros policiais antes que a violência alcance seu estágio mais extremo.

Segundo a especialista, os dados do Anuário mostram justamente esse percurso. “Para cada feminicídio registrado no país, a gente teve 500 ameaças registradas, 182 agressões físicas registradas, registros de perseguição e descumprimento de medidas protetivas”, afirmou durante a entrevista.

Por que esse dado chama atenção?

Para Juliana, o levantamento demonstra que o Estado, na maior parte das vezes, já conhecia sinais claros de que aquelas mulheres estavam em situação de risco. Em vez de um crime repentino, o feminicídio costuma ser precedido por diversos episódios que mobilizam o sistema de segurança pública e poderiam servir de alerta para uma atuação mais eficaz.

Siga
Continua após a publicidade

“Foram tantos sinais antes do feminicídio que a gente poderia e deveria ter interrompido esse ciclo da violência e salvado a vida dessas mulheres”, afirmou.

Na avaliação da gerente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse conjunto de indicadores torna difícil atribuir o crescimento dos feminicídios apenas à melhora na classificação dos crimes. Embora reconheça que os registros evoluíram desde a criação da tipificação do feminicídio, ela sustenta que o aumento simultâneo das ameaças, das agressões e das demais formas de violência mostra que o problema vai além das estatísticas.

Continua após a publicidade

O que esses indicadores dizem sobre a violência contra a mulher?

Segundo Juliana Martins, o principal recado do Anuário é que o feminicídio representa o último estágio de uma violência que normalmente já vinha sendo praticada havia meses ou até anos. Cada boletim de ocorrência, cada denúncia e cada medida protetiva descumprida funcionam como sinais de uma escalada que nem sempre é interrompida a tempo.

Por isso, ela defende que acompanhar esses indicadores é tão importante quanto contabilizar os assassinatos. Para a especialista, reduzir o número de feminicídios depende da capacidade do Estado de agir antes que o ciclo de violência alcance seu desfecho mais grave. “O feminicídio é uma morte evitável”, resumiu. “A gente precisa monitorar esses indicadores e entender que este é um problema muito grave no nosso país.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
feminicídio
Segurança Pública
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).