O curso de graduação mais comum entre bilionários brasileiros

Levantamento do The College aponta a formação dos 70 brasileiros da lista de bilionários da Forbes 2026. Economia lidera com folga: 14 dos 44 com graduação confirmada, o equivalente a 31,8%, se formaram no curso, entre eles: Jorge Paulo Lemann, Eduardo Saverin,Pedro Moreira, Walter Salles, José João Abdalla Filho, Marcel Telles, Antonio Luiz Seabra e Guilherme Benchimol.

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Engenharia vem em segundo, com 10, com nomes como: Jayme Garfinkel, Rubens Menin, José Roberto Erminio de Moraes e Cristina Junqueira, entre outros. Administração surge em terceiro, com 6. Entre os bilionários que cursaram essa graduação, estão: José Erminio de Moraes, Ruben Feffer e Carlos Alberto Sicupira. direito tem três na lista, Medicina, Agronomia e Matemática com dois, cada.

A formação de cada um foi conferida em documentos oficiais (SEC, CVM, relações com investidores e universidades) e em imprensa de referência.