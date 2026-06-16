O crescimento de processos na Justiça Trabalhista

A Justiça do Trabalho recebeu 727.414 novos processos entre janeiro e abril deste ano. O levantamento foi feito pela Predictus, plataforma especializada em dados jurídicos.

Caso a tendência permaneça, a estimativa é que no ano todo sejam distribuídas 2,63 milhões de ações, o que significaria um crescimento de 6,8% em relação a 2025. No último ano, a alta frente a 2024 foi de 2,9%.

O estudo também aponta um aumento nos recursos envolvidos. A mediana dos valores das causas passou de 49.140 reais em janeiro para 53.229 reais em março, avanço de 8,3% em apenas um trimestre e 5,5% acima da anual de 2025.

“O que os dados mostram é que a litigiosidade trabalhista voltou a acelerar em um ritmo superior ao observado nos últimos anos. Março registrou um volume excepcional de novas ações, sinalizando que não estamos diante de uma oscilação pontual, mas de uma tendência consistente de crescimento”, avalia Hendrik Eichler, CEO da Predictus.

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