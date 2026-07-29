O convite de Lula para Alexandre de Moraes, após evento no Planalto
Microfones captaram petista chamando o ministro do STF para um café
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou nesta quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para um “café”.
A breve conversa entre os dois ocorreu ao fim de uma cerimônia no Palácio do Planalto de sanção de leis voltadas à proteção das mulheres.
Moraes procurou Lula ao fim do evento, e o presidente propôs:
— Vamos tomar um café?
O ministro concorda com a cabeça e aponta para o lado, como se indicasse que a conversa vai ocorrer no próprio Planalto.
Moraes é relator, entre diversos casos sensíveis, da execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão.
Recentemente, o magistrado suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que deve ser o principal adversário de Lula na eleição, ao pai, e proibiu manifestações política do ex-presidente.
Também cobrou informações sobre o uso de um vídeo de Bolsonaro, gerado por inteligência artificial, na convenção que confirmou a candidatura de Flávio.