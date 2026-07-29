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Brasil

O convite de Lula para Alexandre de Moraes, após evento no Planalto

Microfones captaram petista chamando o ministro do STF para um café

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 19h09 | Atualizado em 30 jul 2026, 08h33
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes (Joédson Alves/Agência Brasil)
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O convite de Lula para Alexandre de Moraes, após evento no Planalto Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou nesta quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para um “café”.

A breve conversa entre os dois ocorreu ao fim de uma cerimônia no Palácio do Planalto de sanção de leis voltadas à proteção das mulheres.

Moraes procurou Lula ao fim do evento, e o presidente propôs:

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— Vamos tomar um café?

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O ministro concorda com a cabeça e aponta para o lado, como se indicasse que a conversa vai ocorrer no próprio Planalto.

Moraes é relator, entre diversos casos sensíveis, da execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão.

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Recentemente, o magistrado suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que deve ser o principal adversário de Lula na eleição, ao pai, e proibiu manifestações política do ex-presidente.

Também cobrou informações sobre o uso de um vídeo de Bolsonaro, gerado por inteligência artificial, na convenção que confirmou a candidatura de Flávio.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

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