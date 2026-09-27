🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

O conselho que Fachin recebeu – e ignorou – no caso de Alexandre de Moraes

Definição de senadores que serão eleitos em 4 de outubro era considerada fundamental para STF ditar ritmo de sessão plenária sobre ministro

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 14h39
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
O conselho que Fachin recebeu – e ignorou – no caso de Alexandre de Moraes Priorizar nos meus resultados Google

Afeito à composição, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin consultou diferentes ministros nas últimas semanas sobre como deveria conduzir a controversa sessão plenária que decidiria se Alexandre de Moraes deve ou não ser investigado por ter trocado 52 mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, pivô do maior escândalo financeiro da história do país. Grande parte dos magistrados avaliou que o agendamento dos debates, que, como se sabe, acabaram adiados por até 90 dias por um pedido de vista de Flávio Dino, deveria ocorrer apenas depois das eleições presidenciais. Um conselho, porém, tinha viés mais estratégico.

De um dos colegas de toga, Fachin ouviu que o ideal era que a sessão sobre o destino de Moraes fosse agendada não para depois da disputa eleitoral – o que poderia dar azo a interpretações de demora deliberada –, mas necessariamente para uma data posterior a 4 de outubro, dia do primeiro turno. O raciocínio era o de que, desta forma, a Corte já saberia quais candidatos foram eleitos para o Senado e, com isso, poderia avaliar o real apetite da nova composição do Congresso para o impeachment de magistrados a partir de 2027.

É no Senado que tramitam os processos de impedimento de juízes do STF, procedimento que também depende da disposição pessoal do presidente da Casa. Como mostrou reportagem de capa da edição de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais, a relação de intimidade fraternal entre o atual presidente Davi Alcolumbre (União-AP) e Vorcaro pode explicar – e muito – a inapetência do congressista para dar vazão aos sucessivos pedidos de impeachment contra membros da mais alta Corte do país.

Siga

Fachin, no entanto, rejeitou o conselho sobre a escolha da data e pautou a sessão para o último dia 15. Diante do pedido de vista de Dino, que tem até 90 dias para devolver o caso à pauta, o presidente do STF disse a interlocutores que não descarta tomar alguma medida que acelere o desfecho do processo. Ele não informou aos mesmos interlocutores a que se referia.

Continua após a publicidade

Como era a relação entre Davi Alcolumbre e Daniel Vorcaro?

Mensagens apreendidas no celular do banqueiro a que VEJA teve acesso mostram não só um convívio, digamos, extremamente íntimo entre Alcolumbre e o banqueiro como promessas de parceria inquebrantável entre ambos. “Sou seu irmão!!! Pra vida toda!!!”, escreveu Alcolumbre a Vorcaro em 30 de março de 2025. “E eu seu. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer”, respondeu Vorcaro.

Os diálogos integram o telefone celular no qual estava armazenada, entre outras coisas, a sequência de 52 mensagens entre o ex-controlador do Master e o ministro Alexandre de Moraes, conhecido aliado de Alcolumbre. O episódio motivou a maior crise pela qual passa a Corte desde sua criação, há 135 anos, deu força a pedidos de investigação tanto de Moraes quanto de André Mendonça, relator do caso Master no STF, e disparou alertas na classe política de que, no meio dos mais de 32.000 arquivos de áudios, vídeos e chats de conversas, a exposição de altos figurões da República é apenas uma questão de tempo.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Bastidores de Brasília
Eleições 2026
Luiz Edson Fachin
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).