O conselho que Daniel Vorcaro ignorou sobre a relação com poderosos em Brasília

Enquanto corrompia meio mundo em Brasília para tentar viabilizar as fraudes no Banco Master, Daniel Vorcaro se dizia “armado para a guerra” e “blindado” por seus amigos poderosos no Congresso, no governo Lula e no STF.

Foi no tempo — meados de 2024 — em que ele tinha uma folha de pagamentos e de convidados para festas que cobria deputados, senadores, magistrados e circulava pelo mundo como um banqueiro interessado em discutir os rumos do Brasil.

Numa conversa encontrada pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, um amigo alertou sobre esse avanço do banqueiro no universo dos gabinetes da Esplanada: “Lembre-se sempre: poder político é perigoso!”

Sem imaginar o que estaria para acontecer com ele, Vorcaro fez pouco caso: “Tudo é perigoso”.

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O banqueiro foi preso em novembro de 2025, enquanto tentava barrar as investigações com auxílio dos amigos poderosos que ele julgava poder contar.