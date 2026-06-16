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O comovente velório de seis atletas de basquete mortos em acidente no Ceará

Juazeiro do Norte decreta luto oficial e ponto facultativo para população participar de despedida coletiva de jogadores com idades entre 15 e 22 anos

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h43 | Atualizado em 16 jun 2026, 12h25
Velório de atletas de basquete em Juazeiro de Norte
Velório de atletas de basquete em Juazeiro de Norte (TV Verdes Mares/Globo/Reprodução)
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O comovente velório de seis atletas de basquete mortos em acidente no Ceará Priorize VEJA no Google

Os corpos de seis atletas e um integrante da comissão técnica de um time de basquete mortos em uma acidente na madrugada de segunda-feira, 15, no Ceará, estão sendo velados em Juazeiro do Norte (a 494 km da capital Fortaleza), cidade de origem das vítimas.

De acordo com informações oficiais, o velório está sendo realizado de maneira coletiva no Ginásio Poliesportivo. Apenas um atleta está sendo velado Centro de Velório Anjo da Guarda. As vítimas tinham entre 15 e 22 anos de idade. O sepultamento está previsto para as 16h. “O espaço foi definido para acolher familiares, amigos, atletas e a comunidade em geral que desejam prestar as últimas homenagens às vítimas”, publicou o Poder Executivo local, em nota. 

O acidente ocorreu na rodovia CE-187, na altura da cidade de Tauá, a 283 km de Juazeiro do Norte. O veículo retornava de uma competição em Sobral e capotou. No total, 31 passageiros foram atendidos e as informações sobre o estado clínico não foram divulgadas até o momento. Uma investigação sobre as causas do acidente estão em andamento. 

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“As vítimas do acidente estão em Tauá sendo atendidas pela rede municipal de saúde. Já familiares e pessoas impactadas pelo caso estão sendo amparadas no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, onde equipes multidisciplinares nas áreas de saúde, psicologia e assistência social fazem os acolhimentos de forma ininterrupta. A ação ocorre em articulação entre o Nuavv Cariri, a Secretaria de Educação do Estado e a Prefeitura Municipal”, informou o Ministério Público do Ceará (MP-CE).

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O ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, emitiu nota e lamentou o caso. “Recebemos com profunda tristeza a notícia dessa tragédia que interrompeu precocemente a trajetória de jovens atletas que encontravam no esporte um caminho de desenvolvimento, amizade e esperança. Em nome do Ministério do Esporte, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos os que sofrem com essa perda irreparável”, afirmou o titular da pasta.

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A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou ponto facultativo parcial nesta terça-feira. Os órgãos e serviços não essenciais funcionarão até as 12h e terão as atividades suspensas no período da tarde, “permitindo que servidores municipais e a população possam participar das homenagens e se despedir das vítimas do acidente envolvendo a delegação esportiva do município”, diz trecho de nota da do Poder Executivo local. “A medida ocorre em meio ao período de luto oficial de sete dias decretado após a tragédia registrada na madrugada de segunda.”

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