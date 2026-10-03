O código dos amigos de Vorcaro para as festinhas com garotas de fora do país

Uma das suítes presidenciais que Daniel Vorcaro cogitou alugar para uma “festa” com poderosos de Brasília em Londres, em 2024, tinha cama no meio do espaço para convidados e uma área “molhada” com uma grande jacuzzi.

Ela foi descartada por ser “estranha demais” e “parecer motel”.

Os amigos poderosos no Congresso e na Faria Lima tinham um código para se referir a festas de Vorcaro, sempre que alguma noitada era marcada: “Onde é a Ucrânia hoje?”.